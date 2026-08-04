Arranca el gran plan de inversión para transformar La Cartuja: minibuses autónomos, control de accesos y robots para el transporte de mercancías

Minibuses sin conductor para que los trabajadores se desplacen por el recinto; robots de transporte controlados de forma remota que permitan automatizar la logística de última milla; farolas que se enciendan y se apaguen al paso del peatón o control en los accesos gracias a la IA. Esta imagen futurista será una realidad a medio plazo en Sevilla TechPark gracias al impulso de un conjunto de actuaciones que la convertirán en "un verdadero laboratorio de innovación urbana".

Se trata del gran reto que afronta el parque científico y tecnológico Sevilla TechPark de cara a los próximos años tras apuntarse unos resultados de récord, un desafío que permitirá a La Cartuja transformarse en un modelo de ciudad "que promoverá la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la digitalización o la edificación inteligente".

Este objetivo se encuentra cada vez más cerca, después de que la Junta de Andalucía, a través del órgano de contratación Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A., haya licitado cinco de los seis contratos previstos para hacer realidad este gran cambio. La pasada semana, el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, (que ahora asume las responsabilidades sobre Sevilla TechPark) destacaba que todas las actuaciones para hacer posible esta gran transformación estaban prácticamente en marcha, lo que hará posible que los trabajos para esta metamorfosis en el marco de eCitySevilla se desarrollen, tal y como estaba previsto, entre 2027 y 2028.

Imágenes futuristas en La Cartuja

Algunos de estos contratos permitirán ver imágenes de película en la Isla. Entre los proyectos más llamativos, un piloto de transporte eléctrico autónomo, lo que supondrá un nuevo sistema inteligente de movilidad.

Según el documento de prescripciones técnicas, se podrá en funcionamiento una flota de este tipo de vehículos, configurados como shuttles, minibuses o vehículos ligeros, "capaz de cubrir tanto la demanda concentrada de las horas punta como la operación a demanda del resto de la jornada". Este será un transporte esencial para unir el aparcamiento disuasorio de La Banqueta y los distintos destinos ubicados dentro del recinto de Sevilla TechPark.

Además, tendrá alumbrado público inteligente que funcionará a través de sensores o control en los accesos y contará con robots de transporte controlados de forma remota que permitan automatizar la logística de última milla, entre otras cuestiones.

Compra Pública de Innovación, un instrumento clave para la metamorfosis de Sevilla TechPark

Para ello, juega un papel esencial un instrumento poco conocido por muchos: la Compra Pública de Innovación. Se trata de un novedoso sistema de contratación con el que las administraciones pretenden satisfacer una demanda de servicios y productos avanzados aún no disponibles en el mercado.

Con esta herramienta, que permite fomentar la innovación empresarial y reforzar la colaboración público-privada, se articulan, en este caso, una serie de actuaciones que transformarán este enclave tecnológico en un ecosistema "pionero de ciudad inteligente abierto, digital, descarbonizado y autosuficiente energéticamente".

Este gran macroproyecto, financiado por la Junta de Andalucía a través del Programa Feder Andalucía 2021-2027cuenta con una dotación de casi 20 millones de euros. Los licitados hasta ahora suponen 17,3 millones (con IVA).

De servicios de autoconsumo compartido a sistema de alumbrado público inteligente

El primero de los contratos para el que se pueden presentar ofertas es el referido al "servicio de autoconsumo compartido y recursos de energía distribuidos (DER), incluyendo B2G" y sale a licitación por 4,8 millones, el más cuantioso de todos. En concreto, se refiere al diseño y desarrollo de servicio gestionado por empresas interesadas, que ofrezcan a las empresas de Sevilla TechPark energía a través de instalaciones de generación de pequeño tamaño acordes con las condiciones exigidas a la generación para autoconsumo compartido con compensación simplificada. Habilitar mecanismos para que empresas interesadas en la gestión de estos servicios puedan operar ocupando espacios públicos o privados. Gestión de los activos disponibles en el parque científico y tecnológico.

El segundo contrato -que cuenta con una dotación de 2,3 millones, impuestos incluidos- ya licitado es el sistema de alumbrado público inteligente, incluyendo el control de accesos, que se basa en la iluminación adaptativa para zonas donde hay personas, utilizando la información de sensores locales sobre luminarias, la información de telecomunicaciones y telefonía, a través de una aplicación con herramientas de IA que aproveche toda la información agregada.

Transporte eléctrico autónomo

El tercero, que cuenta con 3,66 millones, es un piloto de transporte eléctrico autónomo, lo que supondrá un nuevo sistema inteligente de movilidad. Para ello, la sociedad gestora de Sevilla TechPark -según explica en su web- ha iniciado la Consulta Preliminar de Mercado para la identificación y recopilación de soluciones innovadoras en el ámbito de la movilidad sostenible destinadas a dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de movilidad interna dentro del parque científico y tecnológico.

"Sevilla TechPark aspira a implantar en el recinto nuevos sistemas de movilidad de cero emisiones y de alta tecnología que permitan dar respuesta a los importantes retos relacionados con la movilidad, el uso del espacio y el aumento de zonas verdes que abordará el parque en los próximos años", añade.

Plataforma de datos y gestión con gemelo digital

El cuarto de los contratos pendientes de adjudicación por 2,6 millones es el sistema de logística de última milla para mercancías con automatización avanzada, esto es, el desarrollo de robots de transporte controlados de forma remota que permitan automatizar la logística de última milla reduciendo así procesos y costes, haciendo uso de 5G.

El quinto de los ya licitados -por 3,88 millones de euros- se refiere a la infraestructura digital de Sevilla TechPark, incluyendo plataforma de datos y sistema de gestión de eventos, emergencias y seguridad con gemelo digital. "Sevilla TechPark debe ser un entorno compatible y conectado con una Infraestructura Digital, para la gestión activa y continua del parque, generando colaboraciones, cuidando el medio ambiente y agregando significado a los edificios", abunda.

En preparación se encuentra el sexto de los proyectos que tiene por objetivo desarrollar un Piloto de Robótica Móvil para Limpieza Urbana "aportar valor a la gestión municipal y de servicios de Sevilla TechPark".