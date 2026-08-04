Sevilla
El solar de la mezquita de Sevilla aparece lleno de carteles en favor del proyecto: "La fe no es una amenaza"
La aprobación de la licencia de obras para construir el centro islámico en el Polígono Sur desató una manifestación en contra, que ha sido respondida ahora con pancartas que piden echar "a los fascistas del barrio"
"La fe no es una amenaza", "No a la cultura del odio", "La libertad religiosa es un derecho" o "El Polígono Sur acoge a las personas". Estos son algunos de los carteles que aparecieron colgados este pasado fin de semana en el solar donde se plantea construir la mezquita, que cuenta ya con la licencia de obras. Un proyecto que ha desatado un reproche cruzado entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y su principal socio en esta legislatura, Vox, que ha amenazado con ir a los tribunales para frenarlo.
Entre las hojas fijadas en la valla de esta finca privada también figuran otra que piden: "Fuera fascistas de nuestros barrios"; "El problema no es la mezquita, es Núcleo Nacional", y "Yo soy del Polígono Sur y no pienso como tú, racista". Todo ello, después de que un grupo de neonazis de Núcleo Nacional irrumpiera en la manifestación celebrada el pasado lunes contra el centro islámico, a la que asistieron más de medio centenar de personas.
Otras pancartas alegan que "Convivir hace barrio", "La diversidad nos une" y que "El miedo divide y el respeto une". Asimismo, también hay algunas que señalan otros aspectos de esta zona, una de las más pobres de España: "El problema son las plantaciones, la falta de autobuses y los cortes de luz". Un gesto que desde la Fundación Mezquita de Sevilla, promotora de esta propuesta, califican como "de aceptación y diálogo".
"Aquí convivimos personas de diferentes creencias e ideologías"
Hace solo unos días, el pasado miércoles, desde la plataforma Nosotros también somos Sevilla, conformada por vecinos y vecinas del barrio en el que se plantea construir el nuevo centro islámico, emitieron un comunicado de apoyo al proyecto. Un alegato en favor de la convivencia entre diferentes "razas, ideologías y creencias", que rebajó además el clima de tensión y rechazo impulsado por partidos como Vox.
"En el Polígono Sur hace años que convivimos personas de diferentes razas, ideologías y creencias religiosas. Jamás ha habido ningún problema causado por este pluralismo ideológico y religioso", recoge el comunicado emitido por esta asociación. "Los graves problemas de seguridad que padecemos, no han estado -ni están- provocados por diferencias religiosas. Es la persistencia de la pobreza y la exclusión la que genera conductas marginales impunes".
El principal núcleo de inseguridad, según esta entidad, "está constituido por la existencia de grupos que controlan el cultivo y tráfico de drogas y necesitan un barrio hecho a la medida de su negocio". Sin ir más lejos, este mismo miércoles la Policía Nacional ha informado del desmantelamiento de "un búnker" que funcionaba "como punto de venta de drogas y salón recreativo ilegal para sus clientes", según fuentes del Cuerpo.
Vox: "No hemos encontrado a nadie que esté a favor"
Desde Vox, sin embargo, aseguran que no han encontrado a ningún residente del Polígono Sur que apoye esta iniciativa. "Nosotros hemos estado en la calle, hablando con los vecinos, escuchando sus preocupaciones y recogiendo sus opiniones. La realidad es que no hemos encontrado a nadie que nos diga que este proyecto va a ser bueno para el barrio o que le resulte indiferente", recalcó el pasado domingo el protavoz local de este partido, Gonzalo García de Polavieja.
"La inmensa mayoría de los vecinos con los que hemos hablado muestran una profunda preocupación por las consecuencias que puede tener esta decisión", insistió García de Polavieja. Después de la aprobación de la licencia de obras para construir la mezquita y el centro cultural islámico, desde la formación de Abascal aseguraron que habían "perdido la confianza" en el Gobierno de José Luis Sanz, con el que han llegado a pactar dos presupuestos municipales y varias medidas.
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