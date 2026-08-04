Movilidad
Torreblanca tendrá un aparcamiento disuasorio de más de 200 plazas para el uso del tranvibús hasta la Plaza del Duque
Urbanismo da luz verde a un parking provisional en la parcela de más de 5.500 metros cuadrados ubicada entre la Avenida Pero Mingo y la calle Badolatosa
Las obras del tranvibús avanzan para llegar a su destino final el 28 de septiembre: la Plaza del Duque. Varias calles del centro se encuentran en obra este verano para adecuar la calzada a este transporte público, que unirá el casco histórico con Torreblanca a través de Sevilla Este, lo que supondrá también la reubicación de las paradas de algunas líneas de Tussam.
En este contexto, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ha dado luz verde, por vía urgente, al proyecto presentado por la Dirección General de Movilidad para la adaptación para aparcamiento con carácter provisional en la parcela delimitada entre la Avenida Pero Mingo y calle Badolatosa en Torreblanca. En concreto, según han confirmado fuentes municipales a este periódico, se trata de un parking disuasorio que contará con un total de 212 plazas.
Evitar el uso del coche privado
Al igual que sucede en Olivar de Quintos con el metro, el objetivo de esta infraestructura es evitar que aquellos que se quieran desplazar entre Torreblanca y el centro decidan hacerlo en transporte público en lugar de hacer uso del vehículo privado.
"La iniciativa, enmarcada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), busca fomentar la intermodalidad y reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos por la capital", han abundado las fuentes.
La nueva infraestructura se ubicará junto a la rotonda de Torreblanca. "Este enclave coincide con la cabecera del carril bus de alta capacidad que conecta el barrio con Sevilla Este, la estación de Santa Justa y la céntrica plaza del Duque", han añadido.
Una parcela de más de 5.500 metros cuadrados
Con una superficie total de 5.553,96 metros cuadrados, el recinto dispondrá de 212 plazas para automóviles, seis de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida (PMR), 27 para motocicletas, 16 para bicicletas y cargadores eléctricos.
El uso provisional de aparcamiento es autorizable en el suelo calificado de Servicios de Interés Público y Social en aplicación de las normas urbanísticas del PGOU vigente, han apuntado desde el Ayuntamiento. En ellas se regulan los usos y el destino provisional de los solares hasta que se destinen de forma definitiva al uso previsto en el planeamiento.
"Para este uso provisional, se establece que los solares deben acondicionarse y mantenerse en condiciones de limpieza y salubridad, debiendo pavimentarse y ejecutarse un cerramiento adecuado", han concluido.
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