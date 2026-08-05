Antonio Muñoz acusa a José Luis Sanz de mantener una posición contradictoria sobre la tasa turística: "Llegan tarde y carecen de credibilidad"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha criticado este miércoles la postura del alcalde, José Luis Sanz, sobre la implantación de una tasa turística en la ciudad. Según Muñoz, el regidor ha cambiado de posición sobre esta medida y no ha impulsado ninguna iniciativa concreta durante sus tres años de mandato.

Las declaraciones del portavoz socialista se producen después de que Sanz haya vuelto a defender la creación de este instrumento y haya anunciado su intención de solicitar una reunión con el nuevo vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo para abordar su posible implantación.

Muñoz considera que esta petición "llega tarde" y cuestiona la credibilidad del alcalde en este asunto. También ha señalado que el debate se retoma coincidiendo con la llegada de Vox a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

El rechazo de una moción del PSOE en 2023

El portavoz socialista ha recordado que el 21 de diciembre de 2023 el Pleno del Ayuntamiento rechazó, con los votos del PP y Vox, una moción del PSOE que proponía instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a crear el marco legal necesario para que Sevilla pudiera establecer una tasa turística.

Cuatro meses después, el 8 de mayo de 2024, Sanz se mostró públicamente "totalmente partidario" de esta medida. El alcalde defendió entonces que la recaudación podría contribuir al mantenimiento de la ciudad, la conservación del patrimonio y la financiación de los servicios públicos.

Durante 2025, Sanza volvió a reclamar a la Junta de Andalucía que habilitara la normativa necesaria para que los municipios pudieran aplicar este gravamen, recuerda de nuevo el PSOE.

El PSOE reclama una propuesta concreta

Muñoz sostiene que, pese a estas declaraciones, el Gobierno municipal no ha presentado hasta ahora una propuesta, una hoja de ruta o un proceso de negociación formal para implantar la tasa turística en Sevilla.

"Sanz cambió de opinión en apenas cuatro meses y, tras tres años de mandato, sigue sin hacer absolutamente nada", ha afirmado el portavoz socialista, quien considera que existe una diferencia entre los anuncios del alcalde y las medidas desarrolladas por el Ayuntamiento.

Una propuesta defendida por Muñoz desde 2016

El dirigente socialista ha recordado que comenzó a defender públicamente la tasa turística en septiembre de 2016, cuando era delegado municipal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo.

Según ha explicado, el objetivo era que una parte de los ingresos generados por el turismo pudiera destinarse a la conservación del patrimonio, la mejora de los servicios públicos y el mantenimiento del espacio urbano.

En julio de 2022, durante su etapa como alcalde, Muñoz promovió conversaciones con representantes del sector turístico, asociaciones empresariales y distintas administraciones para estudiar un modelo adaptado a Sevilla. La propuesta planteaba que la recaudación tuviera un carácter finalista y se destinara a actuaciones relacionadas con la actividad turística y el mantenimiento de la ciudad.

Petición de una mesa de trabajo

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que volverá a proponer la creación de una mesa de trabajo en la que participen la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, el sector turístico, los agentes económicos y sociales y los grupos políticos municipales.

El objetivo, según el PSOE, sería alcanzar un acuerdo sobre un modelo de tasa turística específico para Sevilla y sobre el destino de los recursos obtenidos mediante su aplicación.