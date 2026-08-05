El plan de PP y Vox para que los emigrantes vuelvan a Sevilla encalla: las ayudas de 2.000 euros llegan solo a cuatro jóvenes

"Sevilla necesita de sus jóvenes, de su energía y de su ilusión para seguir avanzando". Así presentó José Luis Sanz las ayudas para sevillanos menores de 35 años que volvieran a su ciudad, una medida propuesta por Vox y acordada con el PP en el pacto de los Presupuestos municipales 2025. Más de un año y medio después de aquella firma, las primeras subvenciones ya han sido adjudicadas: solo hay cuatro beneficiarios y recibirán 2.000 euros cada uno.

La enmienda presentada en un principio por Vox proponía destinar "un paquete de ayudas económicas para menores de 35 años que se encuentren trabajando en el extranjero", y así promover "su retorno a Sevilla de manera permanente". El Gobierno de Sanz cumplió su compromiso con este partido, y publicó la convocatoria en noviembre de 2025 con un presupuesto total de 90.000 euros.

Con este importe se pretendía llegar a un máximo de 45 jóvenes de entre 18 y 35 años, a razón de 2.000 euros como mucho para cada uno. "Las ayudas se destinan a sufragar los gastos de alquiler de vivienda o habitación, cuyo pago deberá haber sido realizado entre el 1 de octubre de 2024 y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes", informó el Ayuntamiento.

Las peticiones se puntuaron "en función al lugar de procedencia de la persona solicitante inmediatamente anterior a la última fecha de empadronamiento en la ciudad de Sevilla", detalló el Consistorio. Así, las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba o Badajoz sumaban dos puntos; Málaga, Granada, Jaén y Almería, cuatro; otra provincia del territorio español, Ceuta, Melilla o Portugal, seis puntos; otro país de la Unión Europea distinto a Portugal, ocho, y hasta 10 puntos por países extracomunitarios.

Cuatro beneficiarios con 2.000 euros

A esta convocatoria llegaron un total de 56 solicitudes, según consta en un expediente consultado por El Correo de Andalucía. Sin embargo, la gran mayoría se rechazaron: solo se han concedido las ayudas a cuatro jóvenes. Es decir: el 7% de todas las peticiones que se enviaron al Ayuntamiento de Sevilla.

Los motivos de rechazo son variados, aunque el que más se repite es el de "condición de retornado nunca empadronado en Sevilla". También se han denegado solicitudes por "superar el límite de renta", "incumplir la condición esencial de que la vivienda subvencionada sea la residencia habitual durante periodo subvencionable" o por "enviar la solicitud fuera de plazo". Incluso hay un caso desestimado de una persona que se había mudado a otro municipio, aunque dentro de la provincia sevillana.

Los cuatro agraciados en la convocatoria recibirán 2.000 euros cada uno, tal como aprobó la Junta de Gobierno local el pasado viernes. De esta forma, teniendo en cuenta el volumen de solicitudes validadas y excluidas, el Gobierno local ha gastado finalmente 8.000 euros de los 90.000 que incluía la partida presupuestaria. Esta inversión total se enmarcaba, según apuntó el alcalde de Sevilla, en "una estrategia municipal para retener y recuperar el talento joven".

"Las ayudas al alquiler para jóvenes sevillanos retornados son una iniciativa que Vox impulsó para facilitar el regreso de quienes tuvieron que marcharse en busca de oportunidades", han resaltado recientemente desde el grupo local de este partido. "Ahora es fundamental que el Ayuntamiento les dé la máxima difusión para que ningún joven que pueda beneficiarse se quede sin solicitarlas por falta de información".