Benacazón se suma a los municipios en alerta por virus del Nilo y ya van 20 en lo que va de temporada

El municipio sevillano de Benacazón se suma a la lista de localidades en alerta por la detección de mosquitos transmisores del virus del Nilo. En lo que va de temporada, ya son 20 los municipios andaluces que han entrado en el área de alerta y 17 los casos de contagios en humanos, de los cuales cuatro son grave y uno ha fallecido. La provincia sevillana, la única que aglutina casos en humanos, es también la zona más afectada de la comunidad, con hasta 15 municipios en alerta, especialmente aquellos situados en el Bajo Guadalquivir. En plena época de mayor densidad de mosquitos, el subdirector de Protección de la Salud de la Junta de Andalucía, Ulises Ameyugo, hace un llamamiento a la ciudadanía sobre la utilización de repelentes, especialmente durante el atardecer, por la noche y en las primeras horas del día.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO. Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Actualmente, Granada solo tiene un municipio en alerta, Salobreña, que permanecerá así hasta el 20 de agosto. Jaén tiene Torredonjimeno, que dejará de estarlo en dos días, y Lopera, que permanecerá en esta situación hasta el 28 de agosto. En Málaga, Fuengirola, Mijas y Las Lagunas estarán en alerta hasta el 21 de agosto. Sevilla, sin embargo, es la provincia que aglutina un mayor número de municipios en el máximo estado de vigilancia. Constantina será el primer municipio en dejar de estar en alerta, si no se vuelven a detectar mosquitos, y volverá a la normalidad el 10 de agosto. Almensilla, Gelves y Mairena del Aljarafe serán área de alerta hasta el 14 de agosto. El periodo se alargará hasta el 21 de agosto en el caso de La Puebla del Río y Palomares del Río. Aznalcázar, Bollulos de la Mitación y San Juan de Aznalfarache dejarán de estarlo el 24 de agosto. Tan solo dos días después, el 26 de agosto, recuperarán la normalidad Sevilla y Villamarinque de la Condesa. Los últimos municipios, por el momento, son Coria del Río, Dos Hermanas y Castilblanco de los Arroyos, que dejarán de estar en alerta entre el 27 y el 28 de agosto. El último, hasta la fecha, será Benacazón, que estará en esta situación hasta el 1 de septiembre.

Llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía

Tal como sostiene Ameyugo, la temporada de verano son los meses con mayores densidades de mosquitos. Por ello, asegura que todas las administraciones implicadas están intensificando ls medidas de forma coordinada. "No obstante, para tener éxito necesitamos que todos los ciudadanos nos ayuden en nuestro objetivo. La situación de área en alerta lo que quiere llamar es la atención de todas las administraciones, incluidos nosotros, y de los propios ciudadanos, para que tengan una mayor adhesión en estos momentos a las medidas de prevención y protección contra las picaduras de los mosquitos", apunta el subdirector.

El representante de la Junta de Andalucía pone el foco en las personas mayores por la vulnerabilidad ante la enfermedad, sobre todo aquellas personas con patologías previas cuya inmunidad puede verse debilitada en estos momentos. Cabe recordar que la primera muerte notificada este año por virus del Nilo fue en una persona de 83 años con patologías previas.

"Cuando se comparan el número de casos de este año con otros años, tenemos que tener en cuenta que este año se están registrando los casos leves por primera vez. Por lo tanto, a esta fecha, comparado con otros años, solo tenemos el 20% de casos que teníamos otros años", remarca Ameyugo. Sin embargo, cabe tener en cuenta que el año pasado solo se notificaron cinco casos graves, los mismos que ya se han registrado a principios de temporada.

Actualmente, hay 17 casos confirmados, de los cuales 12 son de carácter leve. "Debemos estar tranquilos, como todas estas pocas de años, pero atentos y no bajar la guardia para protegernos de las picaduras de los mosquitos y tomar las medidas recomendadas para evitar que los mosquitos entren en nuestras casas o críen en ellas", ha puntualizado.