El Ayuntamiento de Sevilla corrige una de las dos faltas de ortografía de la placa de Cernuda tras la polémica: 'Luis' ya no lleva tilde
La revisión se ha realizado sobre la misma placa dedicada al poeta que no ha sido sustituida por otra nueva
Apenas ha transcurrido una semana desde que la placa en homenaje al poeta Luis Cernuda, donada por el Colegio de Abogados de Sevilla, fuera inaugurada en el suelo de la calle Tetuán. Fue la segunda en formar parte del que será el Paseo de los Poetas de la capital andaluza. Desafortunadamente, desde su colocación esta placa sólo ha dado de qué hablar en la ciudad, y no en clave positiva debido a las dos faltas de ortografía que fueron detectadas. La placa no ha sido sustituida pero una de ellas ha aparecido este miércoles corregida, días después de la polémica. El Ayuntamiento de Sevilla ha retirado la tilde errónea.
La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre había solicitado una rectificación “cuanto antes” de las dos faltas de ortografía detectadas, al tratarse de un homenaje permanente a una de las figuras más relevantes de la Generación del 27. La entidad fue la encargada de alertar de ambas incorrecciones, recordando además que no es la primera vez que detecta errores de este tipo en elementos dedicados a escritores.
La placa dedicada a Luis Cernuda en el Paseo de los Poetas de la Generación del 27 ha amanecido en la mañana del miércoles con una de las erratas corregidas, aunque no con todas. El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que se ha procedido a retirar, de la propia placa ya colocada la tilde incorrecta que aparecía sobre la “i” del nombre del poeta, si bien el espacio existente tras el guion que separa los años de nacimiento y fallecimiento continúa sin subsanarse. Por el momento, el Ayuntamiento no ha precisado cuándo se corregirá el espacio sobrante junto al guion ni si será necesario volver a intervenir sobre la placa para completar la rectificación.
Desde el PSOE han tildado esta corrección de "chapuza" y han advertido que la actuación se ha limitado a corregir uno de los errores ortográficos "a golpe de cincel y pasando un paño por encima para intentar disimular el resultado".
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