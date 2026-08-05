Sucesos
Detenido en Brenes tras hallar 748 plantas de marihuana y un arma semiautomática
El detenido, a disposición judicial, está acusado de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico tras la operación.
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Brenes como presunto responsable de una plantación de marihuana instalada en el interior de una vivienda de la urbanización Prado Llano. Durante el registro, los agentes intervinieron 748 plantas en avanzado estado de floración, además de un arma semiautomática y munición.
La investigación comenzó después de que varias informaciones facilitadas por ciudadanos alertaran de que una vivienda de la zona podría estar siendo utilizada para el cultivo intensivo de marihuana. A partir de ahí, el Grupo de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Brenes inició una serie de comprobaciones para confirmar las sospechas.
Uno de los principales indicios fue la detección de un enganche fraudulento a la red eléctrica. Este tipo de instalaciones requiere un elevado consumo de energía para mantener en funcionamiento los sistemas de iluminación, ventilación y climatización durante todo el día.
Tras reunir las pruebas necesarias, los agentes pusieron en marcha la denominada operación DESPISTE y procedieron a la entrada y registro del inmueble. En su interior encontraron una plantación perfectamente equipada, con 748 plantas de marihuana en una fase avanzada de crecimiento.
La Guardia Civil también desmanteló la infraestructura utilizada para el cultivo, compuesta por herramientas, productos y diferentes equipos destinados a favorecer el crecimiento y mantenimiento de las plantas.
Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizaron además un arma de fuego semiautomática del calibre 9 milímetros parabellum, preparada para ser utilizada. Junto a ella había un cargador con doce proyectiles.
El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carmona como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.
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