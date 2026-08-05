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Dos detenidos por el robo de 120 motos en Sevilla

La 'Operación Pistón' culmina con dos detenidos y la desarticulación de una red que operaba desde dos naves industriales en Sevilla, falsificando y estafando.

Desmantelada una banda que utilizaba talleres clandestinos para vender motos robadas

Desmantelada una banda que utilizaba talleres clandestinos para vender motos robadas / El Correo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Una banda organizada especializada en el robo de motos escúter ha sido desmantelada por la Policía Nacional tras una investigación que ha culminado con la detención de dos personas y el esclarecimiento de 120 robos de motocicletas de las más de 600 motos investigadas. La operación ha permitido destapar un sofisticado sistema de sustracción, modificación y venta ilegal de vehículos desde dos naves industriales situadas en la provincia de Sevilla.

Dos detenidos y varios delitos imputados

Los dos detenidos, que empleaban dos naves industriales ubicadas en la provincia de Sevilla, están acusados de pertenencia a organización criminal, robos con fuerza, falsedad documental y estafa.

La denominada 'Operación Pistón' comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en dos polígonos industriales de la provincia de Sevilla podrían ubicarse talleres de una organización criminal dedicada a la sustracción de ciclomotores para su modificación y posterior venta, bien alterados o bien por componentes desmontados.

Desmantelada una banda que utilizaba talleres clandestinos para vender motos robadas

Desmantelada una banda que utilizaba talleres clandestinos para vender motos robadas / El Correo

Así operaba la organización criminal

Según la Policía, el cabecilla de la organización utilizaba las dos naves de su negocio como taller de reparación de motocicletas, y desde allí indicaba a sus subalternos la marca y el modelo de los vehículos que tendrían que sustraer, mediante un sistema de puenteado eléctrico.

Una vez robada cada moto, los autores la dejaban aparcada en las inmediaciones de los polígonos, por si tuvieran algún tipo de sistema de localización que pudiera vincular a la organización con el ciclomotor, y pasados unos días eran llevadas al taller para, una vez transformadas, ser puestas a la venta.

Registros e identificación de las motocicletas

Una vez reunieron todas las pesquisas necesarias, los agentes llevaron a cabo dos entradas y registros en las naves objeto de investigación, donde encontraron numerosos vehículos, piezas y motores, y verificaron posteriormente los números de bastidores de algo más de 600 motos investigadas.

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Los agentes se entrevistaron además con los propietarios que habían sido víctimas de robos, los cuales se encontraban repartidos por todo el territorio nacional.

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