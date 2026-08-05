Así es el chalet que Jessica Bueno acaba de comprar en Sevilla: una casa en plena reforma con tres plantas, jardín y 250 metros de parcela

"Hoy me han dado las llaves de nuestra casa. Nuestro hogar. El lugar donde mis hijos y yo vamos a construir nuevos recuerdos, nuevas rutinas, nuevas risas y mucha paz", así ha anunciado la influencer Jessica Bueno la compra de su nueva casa en Sevilla, un chalet de tres plantas que se encuentra en plena reforma para convertirlo en "el hogar con el que llevo tanto tiempo soñando".

Una vivienda que la creadora de contenido ha mostrado tanto en sus redes sociales como en el programa 'El verano se mueve', de Telecinco, donde ha compartido su ilusión por la adquisición de esta casa, que espera poder habitar junto a sus tres hijos en el mes de septiembre.

Un chalet de tres plantas con jardín y parcela de 250 metros

El que será el nuevo hogar de Jessica Bueno y sus hijos está formado por una vivienda de tres plantas y un enorme y cuidado jardín que se sitúa dentro de una parcela de 250 metros cuadrados.

"Me gustaría que tuviera todo un tono cálido, mediterráneo, acogedor", ha señalado la influencer sobre la inspiración que está tomando para la reforma de su nuevo chalet, que será "funcional y lleno de vida para mis hijos".

Una reforma con tonos cálidos y estilo mediterráneo para Jessica Bueno

Con las obras ya en marcha, Bueno ha mostrado ante las cámaras algunos de sus rincones favoritos de su nueva vivienda, como el salón y el comedor, en los que se priorizará la luz natural, los espacios acogedores y los tonos neutros para dar una sensación más hogareña a la casa.

Además, todo el inmueble estará protagonizado por los tonos neutros y las maderas naturales, presentes en el mismo suelo, que será de parqué en tono madera clara para sumarse a ese ambiente cálido y mediterráneo que imperará en toda la vivienda.

"Al principio dije que iba a ser solo un lavado de cara, pero Marina al final le ha dado la vuelta a todo", ha señalado Jessica Bueno en referencia a su interiorista que, junto con la influencer, está creando un ambiente familiar y cómodo que Bueno espera poder habitar después del verano.