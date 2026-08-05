SEVILLA
Así es el chalet que Jessica Bueno acaba de comprar en Sevilla: una casa en plena reforma con tres plantas, jardín y 250 metros de parcela
La influencer está inmersa en las obras de mejora de su vivienda, que espera poder habitar en septiembre
"Hoy me han dado las llaves de nuestra casa. Nuestro hogar. El lugar donde mis hijos y yo vamos a construir nuevos recuerdos, nuevas rutinas, nuevas risas y mucha paz", así ha anunciado la influencer Jessica Bueno la compra de su nueva casa en Sevilla, un chalet de tres plantas que se encuentra en plena reforma para convertirlo en "el hogar con el que llevo tanto tiempo soñando".
Una vivienda que la creadora de contenido ha mostrado tanto en sus redes sociales como en el programa 'El verano se mueve', de Telecinco, donde ha compartido su ilusión por la adquisición de esta casa, que espera poder habitar junto a sus tres hijos en el mes de septiembre.
Un chalet de tres plantas con jardín y parcela de 250 metros
El que será el nuevo hogar de Jessica Bueno y sus hijos está formado por una vivienda de tres plantas y un enorme y cuidado jardín que se sitúa dentro de una parcela de 250 metros cuadrados.
"Me gustaría que tuviera todo un tono cálido, mediterráneo, acogedor", ha señalado la influencer sobre la inspiración que está tomando para la reforma de su nuevo chalet, que será "funcional y lleno de vida para mis hijos".
Una reforma con tonos cálidos y estilo mediterráneo para Jessica Bueno
Con las obras ya en marcha, Bueno ha mostrado ante las cámaras algunos de sus rincones favoritos de su nueva vivienda, como el salón y el comedor, en los que se priorizará la luz natural, los espacios acogedores y los tonos neutros para dar una sensación más hogareña a la casa.
Además, todo el inmueble estará protagonizado por los tonos neutros y las maderas naturales, presentes en el mismo suelo, que será de parqué en tono madera clara para sumarse a ese ambiente cálido y mediterráneo que imperará en toda la vivienda.
"Al principio dije que iba a ser solo un lavado de cara, pero Marina al final le ha dado la vuelta a todo", ha señalado Jessica Bueno en referencia a su interiorista que, junto con la influencer, está creando un ambiente familiar y cómodo que Bueno espera poder habitar después del verano.
- Fallece en accidente Iñaki González-Pol, delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía
- Vuelca un coche de Policía Nacional en un accidente en Sevilla que obliga a cortar al tráfico José Laguillo
- El Ayuntamiento de Sevilla aprueba cambios en las tarifas de Tussam al aeropuerto y en los abonos para turistas, jóvenes y pensionistas
- Un repartidor acusado de quedarse con varias bicicletas es condenado a cárcel en Sevilla: estaban valoradas en más de 2.500 euros
- Los estudiantes que buscan habitación en Sevilla tendrán que rascarse el bolsillo: de los 545 euros en Nervión a los 390 en Macarena
- Álvaro Fabre, el artista de Pino Montano que se hizo viral tras el Mundial: "La pintura de las Esperanzas en la camiseta del Betis se ha llevado por delante todas las estadísticas"
- Entradas desde 2 euros y baños de noche en Sevilla: así es la piscina olímpica de 50 metros a solo 20 minutos de la capital
- Los mejores lugares de Sevilla para ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026