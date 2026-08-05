Festejos
Feria, novillada y una vaca para el público: así serán las fiestas patronales de La Puebla de los Infantes
La localidad sevillana presenta los carteles de la festividad de Nuestra Señora de las Huertas, que incluye un festejo taurino el día 16 de agosto
El próximo 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María, se celebran las fiestas patronales de multitud de municipios en todo el país. Es el caso de la localidad sevillana de La Puebla de los Infantes, que desde ese día comienza su feria, incluida dentro de los festejos que conmemoran a su patrona, Nuestra Señora de las Huertas, y que este año viene acompañada de "un gran festejo taurino", el día 16, en la plaza de toros de la localidad.
Según ha precisado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, la Casa de la Provincia ha acogido la presentación oficial de los carteles anunciadores de la festividad patronal de este 2026, de la mano del teniente de alcalde del municipio, Antonio Muñoz, y del concejal de Festejos y Turismo, Miguel Martínez, quienes han dado a conocer públicamente las obras que ilustrarán tanto el Día de la Virgen como el festejo taurino, acompañados de José Manuel Casado, representante de la empresa Tauroluz y Miguel Rosal El Guinda.
Nuestra Señora de las Huertas como protagonista
Por su parte, la Virgen de las Huertas forma parte de una de las "grandes joyas artísticas y devocionales" de la provincia, dado que trata de una talla anónima de comienzos del siglo XVI, que destaca por la "dulzura de su rostro y la elegancia de su porte" mientras sostiene al Niño Jesús sobre su brazo derecho y, con la mano izquierda, le ofrece una flor de oro en un "gesto cargado de simbolismo".
De esta manera, su calidad artística ha sido reconocida por historiadores del arte como José Hernández, Diego Angulo y Francisco Pérez, quienes la han vinculado al círculo del escultor Pedro Millán, al igual que con el entorno del colaborador del Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla, Jorge Fernández.
Procesión y feria taurina
Asimismo, la procesión de la Virgen de las Huertas ha recorrido cada año las calles de la localidad en "uno de los momentos más esperados y emotivos del calendario festivo", donde arte, historia, tradición y devoción se funden en una celebración única que atrae a vecinos, devotos y visitantes.
Por otro lado, el cartel de las fiestas también ha anunciado la lidia de cuatro novillos de la ganadería Los Recitales, de Constantina (Sevilla), para los novilleros Miguel Rosal El Guinda, Sergio Valderrama, José El duende, y Nacho Toro. Como colofón al festejo, se soltará una vaca para los asistentes, manteniendo una tradición popular muy arraigada entre los aficionados de la localidad.
- Fallece en accidente Iñaki González-Pol, delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía
- El río Guadalquivir se iluminará en Sevilla el 15 de agosto con la Ceremonia Toro Nagashi, símbolo de la unión entre Coria del Río y Japón
- Vuelca un coche de Policía Nacional en un accidente en Sevilla que obliga a cortar al tráfico José Laguillo
- El Ayuntamiento de Sevilla aprueba cambios en las tarifas de Tussam al aeropuerto y en los abonos para turistas, jóvenes y pensionistas
- Un repartidor acusado de quedarse con varias bicicletas es condenado a cárcel en Sevilla: estaban valoradas en más de 2.500 euros
- Los estudiantes que buscan habitación en Sevilla tendrán que rascarse el bolsillo: de los 545 euros en Nervión a los 390 en Macarena
- Álvaro Fabre, el artista de Pino Montano que se hizo viral tras el Mundial: "La pintura de las Esperanzas en la camiseta del Betis se ha llevado por delante todas las estadísticas"
- Entradas desde 2 euros y baños de noche en Sevilla: así es la piscina olímpica de 50 metros a solo 20 minutos de la capital