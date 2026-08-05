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Sucesos

Oleada de incendios en el Polígono Sur: queman cinco contenedores de basura en solo dos noches

Estos incidentes se han registrado en las madrugadas del martes y el miércoles en distintos puntos del barrio, como la avenida Victoria Domínguez Cerrato, en Padre José Sebastián Bandarán y en Luis Ortiz Muñoz

Imagen de archivo de Bomberos de Sevilla apagando un contenedor de basura incendiado.

Imagen de archivo de Bomberos de Sevilla apagando un contenedor de basura incendiado. / EMERGENCIAS SEVILLA

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

El Polígono Sur está viviendo una oleada de incendios en los últimos días. Todos ellos, por cierto, en plena noche. Según ha podido confirmar El Correo de Andalucía, durante las madrugadas del martes y el miércoles han salido ardiendo hasta cinco contenedores de basura. Los incidentes han tenido lugar en diversos enclaves de esta zona, y han provocado que los Bomberos hayan tenido que intervenir en numerosas ocasiones.

El primero de estos incendios se produjo el martes a las 01:50 en la avenida Victoria Domínguez Cerrato, y solo cinco minutos después, a las 01:55, se quemó otro contenedor en Padre José Sebastián Bandarán. Ya en la madrugada de este miércoles salió ardiendo a las 03:30 otro cubo de basura en la misma calle, Padre José Sebastián Bandarán, otro más a las 05:10 en Victoria Domínguez Cerrato y un último a las 06:45 en Luis Ortiz Muñoz, según fuentes del Servicio de Emergencias.

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Solo en la pasada noche, los efectivos del Parque de Bomberos número 5 -ubicado junto a la Carretera de Su Eminencia- tuvieron que salir hasta nueve veces para atender incidencias, tal como apuntan fuentes consultadas. A preguntas de este periódico, desde el Ayuntamiento de Sevilla no han aportado información acerca de estos sucesos.

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