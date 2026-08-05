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COMERCIO

El centro de Sevilla se queda sin locales comerciales disponibles: la escasez de espacio libre dificulta la entrada de nuevas marcas

La demanda sigue siendo elevada, aunque la baja disponibilidad ha hecho que solo se hayan cerrado tres operaciones de relevancia entre 2025 y 2026

La Campana, eje entre las calles comerciales Tetuán y Sierpes.

La Campana, eje entre las calles comerciales Tetuán y Sierpes. / Joaquin Corchero / Europa Press

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Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

La recuperación del consumo de los últimos años ha traído consigo que las principales calles comerciales del centro de Sevilla se queden sin apenas espacio disponible. Es difícil encontrar escaparates con el cartel de 'Se alquila', como sucedió tras la crisis económica a principios de la década pasada o tras la pandemia, cuando muchos negocios decidieron echar la persiana.

La situación ahora es la contraria. Las marcas se encuentran con serias dificultades para encontrar espacios en las principales calles comerciales de la ciudad, como es el caso de Tetuán o Sierpes. De hecho, según el informe High Street España 2026 de Cushman & Wakefield, que analiza la situación en el primer trimestre del año, la disponibilidad se situaba en torno al 3,5%, "uno de los niveles más reducidos del mercado, restringiendo la rotación y la entrada de nuevos operadores".

En Sevilla, el mercado prime está compuesto por 157 locales distribuidos en 12 calles principales. Durante 2025 únicamente se registraron dos operaciones en los ejes prime y super prime, una cifra condicionada por la limitada disponibilidad de producto, asegura el informe, a la que se suma otra en una calle aledaña como es Albareda. "En este contexto, la fuerte demanda comercial sobre una oferta muy restringida sigue sosteniendo la solidez de las rentas prime", subraya.

140 euros el metro cuadrado en la calle Tetuán

De hecho, dichas rentas alcanzan los 140 euros por metro cuadrados al mes en la calle Tetuán, "superando los niveles máximos registrados antes de la pandemia".

En cuanto a la demanda, el estudio asegura que la actividad comercial en Sevilla durante el último periodo investigado ha estado impulsada principalmente por el eje de esta calle, "donde la incorporación de operadores como Mr Boho pone de relieve el atractivo continuo de esta ubicación para conceptos comerciales diversos".

Atracción de operadores de moda como Bimani

Este comportamiento, analiza, refuerza su posición como "uno de los tramos más dinámicos del centro, en un contexto de disponibilidad limitada que continúa restringiendo nuevas oportunidades". De forma complementaria, añade, otras ubicaciones dentro del circuito super prime también han captado el interés de las marcas. En este sentido, la calle Albareda ha registrado la llegada de la firma Bimani, "evidenciando la capacidad de este entorno para atraer operadores de moda y consolidarse como alternativa dentro del eje comercial más exclusivo".

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En general, concluye el informe respecto a la situación de Sevilla, el mercado muestra una demanda sólida y constante, especialmente concentrada en las calles más consolidadas. "Cabe resaltar que el reducido número de operaciones registrado responde principalmente a la escasez de producto disponible y no a una falta de demanda por parte de los operadores", indica.

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