Polémica entre el Gobierno y la Junta de Andalucía por el nombramiento de un hombre como coordinador del Instituto de la Mujer en Sevilla: "Es un insulto a las mujeres"

La elección de Enmamuel Toro, un hombre, como coordinador del Instituto Andaluz de la Mujer ha provocado una nueva polémica entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. Las críticas han partido de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien lo ha calificado como un "insulto a las mujeres". Unas palabras que encontraron respuesta por parte de la consejera de Igualdad, Loles López, quien ha tachado de "hipócritas" y ha recordado nombramientos de cargos vinculadas a la violencia de género que han sido ocupados por hombres.

"Los hombres no son el problema, son parte de la solución. Necesitamos más hombres referentes trabajando por la igualdad y contra la violencia de género", apuntó la consejera andaluza, quien defendió el nombramiento de Toro, un técnico superior en sistemas informáticos que ha trabajado durante los últimos años en el Instituto Andaluz de la Mujer: "Esta experiencia le ha permitido conocer de primera mano las necesidades y los retos de las mujeres andaluzas, así como el importante papel que desempeñan las asociaciones de mujeres y entidades sociales como agentes fundamentales para detectar necesidades, acercar recursos e implementar las políticas para la igualdad y contra la violencia de género, especialmente en la atención y el acompañamiento a las víctimas", apuntan desde este departamento.

En una nota remitida por la Junta de Andalucía, López ha indicado que durante diferentes etapas de los gobiernos socialistas "ser hombre no fue un problema". En este caso, ha señalado nombramientos al frente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, entre 2008-2011, y, anteriormente, de la Dirección General de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, entre 2006 y 2008. "Ser hombre no fue problema para estar al frente de las Jefaturas de las Unidades de Coordinación de las Unidades de Violencia sobre la Mujer, dependientes del Gobierno de España, en Cataluña y Canarias hasta hace escasos meses, ni para estar al frente de las jefaturas de las Unidades contra la Violencia sobre la Mujer de las Subdelegaciones de Gobierno de España en Cádiz, hasta mayo, y Jaén en la actualidad", apuntó.

Críticas desde IU y el PSOE

Las críticas por el nombramiento de Enmanuel Toro se han sucedido desde los grupos de izquierda a lo largo de la jornada. En la línea de las palabras de la ministra de Igualdad, desde IU Andalucía cuestionaron la decisión: "Hay 780.000 mujeres en la provincia de Sevilla y no han encontrado a ninguna para llevar el IAM. Sólo a un hombre", apuntaron en un mensaje difundido en redes sociales.