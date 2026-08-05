Los Remedios estrena 59 árboles y más de 6.300 arbustos en la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez

El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado la renovación paisajística de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez, situada en el eje de la Feria. La actuación ha permitido plantar 59 nuevos árboles, más de 6.300 arbustos e instalar un sistema de riego por goteo.

Los trabajos corresponden a la primera de las cuatro fases previstas para renovar las medianas de las avenidas que atraviesan este entorno de Los Remedios. La intervención ha contado con una inversión de 395.907,65 euros.

Sustitución del antiguo seto de adelfas

La actuación ha incluido la retirada del seto de adelfas que ocupaba la mediana, aunque se han conservado las palmeras y yucas que ya existían en la zona. También se ha extraído y sustituido la tierra vegetal hasta alcanzar una profundidad de 80 centímetros, con el objetivo de mejorar las condiciones del terreno y favorecer el desarrollo de las nuevas plantas.

A estos trabajos se suma la instalación de un nuevo sistema de riego por goteo, diseñado para distribuir el agua de forma más eficiente.

Renovación de la mediana de la avenida Presidente Adolfo Suárez en Los Remedios / Ayuntamiento de Sevilla

Cuatro especies de árboles

En la mediana se han plantado 59 árboles pertenecientes a cuatro especies diferentes:

Cipreses.

Árboles del amor.

Olmos resistentes a la grafiosis.

Jacarandas.

La nueva vegetación se completa con más de 6.300 arbustos de seis especies, entre las que se encuentran el cenizo, la hierba de la memoria, la salvia rusa, la salvia de flor roja, el centranto y el pitosporo.

La combinación de estas plantas busca aumentar la variedad de colores y favorecer que la mediana tenga diferentes periodos de floración a lo largo del año.

Próximas actuaciones en el eje de la Feria

La renovación de la avenida Presidente Adolfo Suárez es la primera fase de un proyecto que continuará en otros tres puntos del eje de la Feria. Las siguientes actuaciones se desarrollarán en:

Avenida Flota de Indias , correspondiente a la segunda fase.

, correspondiente a la segunda fase. Avenida Alfredo Kraus , dentro de la tercera fase.

, dentro de la tercera fase. Avenida Rubén Darío, como cuarta y última fase.

El objetivo es renovar progresivamente todo este corredor urbano y conectarlo visualmente con el nuevo Jardín de las Cigarreras.

Plan para renovar las medianas de Sevilla

La intervención forma parte del plan municipal de recuperación de medianas, que cuenta con un presupuesto global de más de 1,8 millones de euros y contempla trabajos en ocho grandes ejes de la ciudad. Dentro de este programa ya se han terminado actuaciones en las avenidas de San Jerónimo, Torneo, Concejal Alberto Jiménez-Becerril, Kansas City y Ucrania.

El plan persigue convertir las medianas en corredores verdes con más arbolado, especies adaptadas a las condiciones de la ciudad, suelos renovados y sistemas de riego más eficientes.