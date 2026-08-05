Sevilla se viste de rojo para el regreso de Coca-Cola a sus raíces más icónicas

Hay sonidos que se reconocen con los ojos cerrados. El clic de una lata al abrirse, el rojo que aparece entre la gente, la primera burbuja, una tarde con amigos. Cuando hablamos de Coca-Cola, todos recordamos algo: su frescura, sus colores y una identidad que forma parte de la vida de varias generaciones.

Ahora, la marca mira al pasado para seguir avanzando y recupera algunos de los elementos que la han convertido en un icono mundial.

El rojo vuelve a ocupar el centro de la escena, la onda dinámica gana presencia y la histórica tipografía Spencerian adquiere un mayor protagonismo.

Si estas semanas has paseado por Plaza de Cuba, probablemente hayas reparado en la gran lona de Coca-Cola que anticipaba que algo estaba cambiando. Y así era. Sevilla ha sido la ciudad elegida para presentar, en primicia europea, el nuevo diseño global de la compañía.

El escenario ha sido Las Setas de Sevilla, convertidas en el epicentro de Always an Icon, una jornada que mezcló música, cultura urbana y talento andaluz. El evento, del que esta cabecera ha sido media partner, contó con las actuaciones de Raule, Marta Santos y Las Mestizas.

Las Setas de Sevilla acogieron el evento Always an Icon de Coca-Cola, donde invitados y asistentes descubrieron de cerca la nueva identidad visual de la marca. / Nabscab.

“Queríamos que Sevilla no fuera solo el escenario, sino también protagonista”, explicó Tania de Torres, responsable de patrocinio y eventos de Coca-Cola, destacando la apuesta de la marca por el talento andaluz.

Música y talento andaluz

La noche arrancó con Raule, que puso su sello de rumba al evento y cerró su actuación con Cómo no te voy a querer, dedicada a Sevilla. Después, Marta Santos interpretó algunos de sus temas más conocidos, como Contigo, Sevilla y Algo sencillito, antes de volver a compartir escenario con Raule para cantar juntos Bronca.

Raule, durante su actuación en Always an Icon, el evento celebrado en Las Setas para presentar la nueva identidad visual de Coca-Cola. / Nabscab.

Marta Santos, durante su actuación en Always an Icon, el evento celebrado en Las Setas de Sevilla para presentar la nueva identidad visual de Coca-Cola. / Nabscab.

El cierre corrió a cargo del Dúo de DJs Mëstiza, que llevaron su particular mezcla de electrónica y cultura urbana a una noche en la que también participaron numerosos influencers y creadores de contenido.

El Dúo de DJs Mëstiza fueron las encargadas de poner el broche final al evento Always an Icon con una sesión de electrónica y cultura urbana en Las Setas de Sevilla. / Nabscab.

Así, entre música y baile, Las Setas terminaron completamente teñidas del particular rojo de Coca-Cola.

Una nueva imagen con los iconos de siempre

La renovación visual refuerza los elementos que durante décadas han hecho reconocible a Coca-Cola en todo el mundo: el rojo, la tipografía Spencerian, la onda dinámica y el Arden Square, el emblemático recuadro que enmarca el logotipo.

La nueva identidad también busca unificar la imagen de su catálogo. Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Zero Azúcar compartirán ahora el rojo y blanco, aunque mantendrán elementos propios para diferenciarse.

La nueva Coca-Cola Zero Azúcar, con su renovada identidad visual, durante el evento Always an Icon celebrado en Las Setas de Sevilla. / Nabscab.

El objetivo, según explica la compañía, es claro: “hacer que Coca-Cola sea aún más Coca-Cola”.

Volver a los orígenes para conectar con el futuro

“Es un buen momento para rendir homenaje a aquellas generaciones y a toda esa iconicidad que tiene Coca-Cola”, señaló Tania de Torres. La idea es recuperar ese legado y, al mismo tiempo, conectar con las nuevas generaciones y los nuevos consumidores.

Coca-Cola, presente en La Velada del Año VI, que reunió en Sevilla a miles de personas en torno a uno de los grandes eventos de entretenimiento y cultura digital del país. / Nabscab.

Una conexión que también explica la elección de Sevilla. “No es fruto de la casualidad. Sevilla tiene todos los ingredientes necesarios para acoger un evento como este”. afirmó Beatriz Codes, directora de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad del área sur de Coca-Cola Europacific Partners, quien recordó además que la compañía cuenta con su mayor planta de capacidad productiva de Europa en La Rinconada.

Con Las Setas como escenario, el talento andaluz como protagonista y Sevilla como escaparate, Coca-Cola ha presentado una nueva imagen que recupera los símbolos de siempre para seguir conectando con las nuevas generaciones.