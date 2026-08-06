El Ayuntamiento de Sevilla suspende la convocatoria de ayudas a la cooperación internacional de 2026: "Nos han desmantelado el presupuesto, muchas ONG tendremos que cerrar"

El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado en 2026 el grifo de las ayudas municipales a las ONG sevillanas con proyectos internacionales. El presupuesto destinado a cooperación al desarrollo se ha reducido un 83,17% respecto a 2025, al pasar de más de dos millones de euros a solo 347.405. Es el mayor recorte de los últimos ejercicios y llega después de que Vox exigiera eliminar o reducir estas partidas como condición para facilitar la aprobación de las cuentas del Gobierno municipal del PP.

A este desplome presupuestario se suma otra decisión que amenaza con dejar sin financiación a numerosos proyectos: la Asociación Sevillana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ASONGD) asegura que el Consistorio le confirmó el pasado 10 de julio que este año no publicará la convocatoria general de subvenciones. En la práctica, las entidades no podrán concurrir a ningún procedimiento para obtener financiación municipal. Ante este escenario, la asociación acaba de elevar una queja al Defensor del Pueblo para pedir una investigación en el procedimiento municipal.

El cambio rompe con la evolución de los últimos años. Desde 2022, el presupuesto de cooperación al desarrollo había aumentado de forma paulatina hasta alcanzar en 2025 su mayor dotación de la última década. Apenas un año después, las cuentas de 2026 marcan el movimiento contrario: la mayor caída presupuestaria registrada en este periodo.

El presidente de Solidaridad Internacional Andalucía, Manuel Martínez Ocón, explica a El Correo de Andalucía que la decisión, denunciada por las entidades desde enero, no solo deja en el aire numerosos proyectos humanitarios fuera de las fronteras andaluzas, sino que supone "acabar con la cooperación de un plumazo". "Nos han desmantelado el presupuesto, muchas ONG tendremos que cerrar", critica Martínez Ocón, que también forma parte del grupo de incidencia de la coordinadora sevillana creada para denunciar esta situación.

No es la primera vez que se interrumpe la financiación a las ONG: en 2015 se bloqueó un año, pero desde 2016, el Consistorio ha publicado ayudas todos los años

La convocatoria municipal de subvenciones se articulaba tradicionalmente en cinco modalidades. Para 2026, según explica la asociación, solo la línea destinada a proyectos con inversión en el exterior conservaba alguna "perspectiva real" de mantenerse activa. "Finalmente, se nos trasladó de manera extraoficial que, incluso esa línea, terminaría destinándose a la respuesta de emergencia tras los terremotos de Venezuela, sin que ese cambio de destino llegara a formalizarse nunca por escrito, hasta que el 10 de julio el propio Ayuntamiento confirmó que no habría convocatoria de cooperación al desarrollo 2026", sostiene el presidente de Solidaridad Internacional Andalucía.

Está pasando lo mismo que ha sucedido en otras comunidades autónomas donde también gobierna Vox, ellos han dicho abiertamente que quieren acabar con la cooperación Manuel Martínez Ocón — Presidente de Solidaridad Internacional Andalucía

No es la primera vez que el Ayuntamiento deja un ejercicio sin convocatoria de subvenciones para cooperación. La última fue en 2015, aunque entonces se trató de una interrupción puntual. Desde 2016, el Consistorio había publicado ayudas todos los años, incluida la convocatoria de 2020, en plena pandemia. "Fue diferente, eso fue un hecho puntual de un año, en cambio ahora creemos que ya no se abrirá la convocatoria durante los próximos años", puntualiza.

Las quejas llegan al Defensor del Pueblo Andaluz

El portavoz sostiene que las organizaciones han tratado en varias ocasiones de abrir una vía de diálogo con el Ayuntamiento, sin éxito. Ante la falta de respuestas, la coordinadora presentó el pasado 3 de agosto una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para que recabe información sobre los criterios aplicados en el nuevo Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2026-2030, todavía en elaboración.

"Está pasando lo mismo que ha sucedido en otras comunidades autónomas y municipios donde también gobierna Vox. Ellos han dicho abiertamente que quieren acabar con la cooperación", advierte el representante. Ahora las asociaciones sevillanas se fijan en Castilla y León, Extremadura o Valencia, donde la cooperación internacional desde los ayuntamientos también ha perdido financiación.

La cooperación internacional es la línea más afectada por el recorte, al ser la que pierde una mayor cantidad de financiación. En 2025, de los más de dos millones de euros consignados en el programa municipal, cerca del 80% -más de 1,6 millones- se destinó directamente a proyectos de cooperación internacional y acción humanitaria.

"Este año solo han habilitado alrededor de 43.000 euros, es un cambio radical que no sabemos cómo van a repartir", lamenta el portavoz de las entidades sevillanas. "Esta decisión de acabar con la cooperación internacional rompe con la historia de solidaridad del pueblo sevillano y andaluz", señala Martínez Ocón.

"Hay muchas personas que se van a quedar en la calle"

El impacto, advierte, no se limitará a los proyectos que se desarrollan en otros países. Martínez Ocón augura el cierre de "muchas asociaciones pequeñas y medianas", incapaces de mantener su actividad sin estas partidas. Una de las consecuencias más inmediatas será la pérdida de puestos de trabajo. "Hay muchas personas que se van a quedar en la calle", manifiesta.

Tras la publicación del comunicado de Asongd, la concejala socialista Natalia Buzón se sumó a las críticas y puso el foco en "la gravedad del recorte" y en "el fracaso del Gobierno municipal a la hora de escuchar y ofrecer respuestas al sector". "Las entidades no piden privilegios, sino información, diálogo y la continuidad de una política pública consolidada durante décadas", afirmó Buzón, quien ha respaldado la petición de las organizaciones para que se investigue el procedimiento seguido por el Ayuntamiento.

A la espera de que el Ayuntamiento explique el destino definitivo de los 347.405 euros que permanecen en el programa y avance el contenido del nuevo Plan Director, las ONG afrontan 2026 sin convocatoria y sin garantías sobre los próximos ejercicios. Lo que hasta el año pasado era una política municipal dotada con más de dos millones de euros queda ahora reducida a su mínima expresión, mientras decenas de entidades tratan de determinar qué proyectos podrán mantener y cuáles tendrán que abandonar.