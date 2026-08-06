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El bar de Sevilla que ofrece comida casera a pocos euros junto a uno de los parques de agua más famosos de la provincia: "Es el plan perfecto para las familias en los días de calor"

El recinto ofrece acceso libre y gratuito a chorros, fuentes y juegos acuáticos durante el verano

El bar de Sevilla que ofrece comida casera a pocos euros junto a uno de los parques de agua más famosos de la provincia: &quot;Es el plan perfecto para las familias en los días de calor&quot;

El bar de Sevilla que ofrece comida casera a pocos euros junto a uno de los parques de agua más famosos de la provincia: "Es el plan perfecto para las familias en los días de calor" / Kiosko Parque de agua del Parlamento

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

"El plan perfecto para las familias en los días de calor", así definen sus propios clientes a través de las redes sociales un bar de la localidad hispalense de Castilleja de la Cuesta que ofrece la mejor comida casera a bajos precios junto a uno de los parques de agua gratuito más famosos de la provincia: el Kiosko Parque del Agua del Parlamento.

Este bar situado a apenas diez minutos de Sevilla capital se encuentra junto al Parque de agua del Parlamento de Andalucía, un espacio ubicado en la calle Cañada de los Negreros especialmente frecuentado en los meses de calor gracias a sus fuentes, juegos de agua y zonas destinadas al ocio infantil.

Un bar junto a un parque de agua gratuito de Sevilla

En este lugar, los usuarios pueden disfrutar de forma gratuita y con acceso libre de una zona de chorros, fuentes y distintos juegos acuáticos. Además, dispone de toboganes, estructuras de escalada, atracciones, tirolinas y canchas deportivas pensadas para niños de diferentes edades.

Asimismo, este entorno se presenta como perfecto para visitar en familia, ya que no solo permite la diversión de los más pequeños, sino que también cuenta con zonas de sombrillas, césped y merenderos para disfrutar de las jornadas de verano en sus refrescantes instalaciones.

Platos desde 2,50 euros junto a un parque de agua

Y para completar una jornada perfecta durante el verano, junto a este emblemático parque se encuentra el Kiosko Parque del agua del Parlamento, un establecimiento con una gran terraza con aspersores para mantener el frescor del lugar que ofrece, además, los mejores platos caseros por apenas unos euros.

De ese modo, este negocio ofrece toda clase de especialidades desde 2,50 euros, como hamburguesa de pollo con queso, montaditos de pollo o lomo, perrito, 'pringaita', serranito, campero malagueño, ensaladilla, croquetas de puchero, lagrimitas de pollo y choco frito, todo ello elaborado con productos frescos y de forma casera cada jornada.

Meriendas y bebidas a pocos euros en este kiosko de Castilleja de la Cuesta

Además, también ofrecen meriendas desde el mismo precio, como sandwich mixto, sandwich de Nocilla, gofres, tortitas o churros.

Y para acompañar todos estos bocados, disponen de una amplia variedad de bebidas desde un euro, como agua, zumos, batidos, café, refrescos, cerveza o tinto de verano, entre otros.

Horarios del bar y del parque de agua, y otras actividades

Este bar que se ha convertido en el lugar favorito de las familias por las oportunidades de diversión que ofrece a los menores y de tranquilidad para los adultos se puede visitar de martes a jueves de 17.30 a 23.30 horas, y de viernes a domingo de 12.00 a 15.00 horas y de 17.30 a 00.00 horas.

El parque, por su parte, está abierto durante toda la semana de 11.30 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas. 

Además, a sus juegos de agua y atracciones, se sumarán distintas actividades y eventos durante el verano en este Parque del Parlamento.

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Entre estas iniciativas destacan la fiesta de hinchables con talleres del 30 de julio, el concierto de la Orquesta Luna Nueva el 4 de agosto, el concierto de Carmen Saborido y Roco Acebedo (Música Flamenco-Pop) el 18 de agosto, la fiesta de talleres e hinchables el 20 de agosto, y Castilleja de Cine: Pandilla al Rescate el 26 de agosto.

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