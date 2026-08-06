Un jardín, varias aulas y un salón de actos para 155 personas: así será el nuevo centro cívico junto a Los Pajaritos

Tres Barrios-Amate está más cerca de conseguir su propio centro cívico. Tras décadas de reivindicaciones vecinales, el Ayuntamiento de Sevilla licitó este pasado miércoles las obras para construir un edificio de una planta en un solar próximo a Los Pajaritos, tal como consta en el pliego de prescripciones técnicas. En total, el Gobierno local invertirá cuatro millones de euros en una iniciativa que pretende "contribuir a la regeneración de una zona originalmente degradada".

"El nuevo centro cívico se construirá en un sector urbano consolidado ubicado entre las barriadas de Los Pajaritos, Parque Amate y la trasera de la Avenida de Andalucía, transformando y regenerando una zona de origen industrial", recoge el proyecto. La parcela en cuestión se ha dividido en dos: por un lado, se han reservado 610 m2 para levantar una futura biblioteca, y por el otro, los 3.945 m2 donde se plantea edificar este nuevo espacio comunitario.

El inmueble municipal en sí ocupará 1.500 m2 en una única planta, tal como aclara el pliego de prescripciones. Se ha optado por este diseño por dos motivos: "En primer lugar, para hacer el edificio lo más accesible y controlable posible, y en segundo, para permitir la utilización de sistemas constructivos ligeros que posibiliten su construcción con el reducido presupuesto disponible".

La inversión pública para acometer esta actuación asciende a 4.031.250,79 euros (impuestos incluidos), según señala el anuncio de licitación, publicado este pasado miércoles. Una vez se adjudiquen las obras, la empresa encargada tendrá 16 meses por delante para concluirlas, tal como fija el plazo de ejecución establecido por la Gerencia de Urbanismo.

Un jardín, aulas y un salón de actos

Esta instalación contará con "un salón de actos con capacidad para 155 personas, salas y aulas que permitan la organización y celebración de distintos tipos de talleres formativos, salas de estudio y lectura para los jóvenes, aseos, almacenes y espacios de organización y gestión del equipamiento", según el proyecto. "Como espacio central se propone además un gran vestíbulo diáfano iluminado por el patio central que pueda servir también como sala de exposiciones".

La propuesta aprobada contempla un edificio "con máxima flexibilidad, en el que todos los espacios posibles sean modulares, salvo los destinados a apoyo y gestión como oficina, aseos, almacenes e instalaciones (que lógicamente son fijos)". Mediante tabiques móviles o modulares, las aulas talleres y salas de lectura podrán modificarse y adaptarse a las necesidades concretas de cada momento".

Asimismo, se acondicionará un espacio ajardinado central "tan importante como el propio edificio", un espacio "grato y acotado al que se vuelquen tanto el centro cívico como la biblioteca en el futuro". También se plantea "un área de juegos infantiles, una de ejercicios, otra multifuncional y, como elemento de enlace entre interior y exterior, un pequeño ambigú completamente autónomo en su funcionamiento".