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Dos detenidos tras robar máquinas recreativas de un establecimiento de La Luisiana

Agentes de la Guardia Civil han culminado la operación con la detención de dos individuos y la recuperación de los objetos robados en La Luisiana

Ventana por la que entraron los detenidos para el robo de las máquinar recreativas

Ventana por la que entraron los detenidos para el robo de las máquinar recreativas / GUARDIA CIVIL

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta participación en el robo con fuerza de dos máquinas recreativas de un establecimiento hostelero de La Luisiana, en Sevilla, y en la sustracción del vehículo utilizado posteriormente para la huida.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes tuvieron conocimiento el pasado sábado día 1 de agosto a las 04:00 horas, de un presunto robo perpetrado en un establecimiento de la localidad. De esta manera, comprobaron que tres individuos habían huído en una furgoneta que constaba como sustraída, tras robar las dos máquinas.

En esta línea, se estableció un dispositivo de busca y localización de los presuntos autores, dando con los mismos alrededor de las 04:58 horas, después de que una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Carmona localizó una furgoneta blanca coincidente ocultándose en las inmediaciones de una gasolinera cercana al Área de Servicios de Los Nietos.

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Para asegurar la intervención indicativos cercanos se personaron para identificar a los dos ocupantes del vehículo y registrar el mismo, en el que se localizó las dos máquinas recreativas sustraídas. Por ello han sido detenidas y puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente, como presuntos autores de delitos contra el patrimonio por robo con fuerza en las cosas, así como su presunta implicación en el robo del vehículo que constaba como sustraído, siendo devueltos todos los efectos a sus legítimos propietarios.

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