La ampliación de Sevilla hacia el sur dispara el precio de la vivienda más del 30% en Bellavista-La Palmera en tres años

La ampliación de Sevilla hacia al sur ya va tomando forma. Son muchos los vecinos que se han mudado ya a nuevas promociones en el entorno de Los Bermejales y al nuevo barrio impulsado por Metrovacesa en Palmas Altas y que lleva por nombre Isla Natura. Este amplio desarrollo residencial -que continuará con el proyecto de urbanización de Regimiento de Artillería, que contempla casi 1.000 viviendas asequibles- ha puesto sobre la mesa una mayor oferta de vivienda nueva que se ha traducido en un aumento significativo de los precios del mercado inmobiliario en la zona.

Según el informe sobre Mercados Locales del segundo trimestre elaborado por Tinsa by Accumin, el distrito en el que más ha escalado la vivienda en un año es Bellavista-La Palmera, con un crecimiento de casi el 20%, hasta alcanzar los 2.710 euros por metro cuadrado. Aún más acusado es el ascenso si tomamos como referencia tres años atrás -en plena comercialización de Isla Natura-, un periodo en el que los precios han aumentado el 30%.

Subidas significativas en Macarena y Triana

Según el estudio, todos los distritos se apuntan subidas con relación al mismo periodo del año anterior, mientras que la media alcanza los 2.589 euros por metro cuadrado en la capital y los 2.603 euros en la provincia. La segunda más acusada es la que vive Macarena, cuyos precios han incrementado casi el 17%. En este caso, los expertos vienen señalando la construcción de la línea 3 del Metro de Sevilla como el principal responsable de esta espiral. En el tercer puesto del escalón se sitúa, indica el informe, Triana, con un alza del 14%.

El estudio subraya los valores unitarios más elevados, por encima de los 3.000 euros el metro cuadrado, se localizan en Casco Antiguo, Los Remedios, Nervión y Triana. En el extremo opuesto, los más reducidos se ubican en Cerro-Amate, Norte y Macarena.

En cualquier caso, Sevilla está lejos de estar entre las capitales más caras. Superan la barrera de los 4.000 euros por metro cuadrado San Sebastián, en primera posición (5.154), Madrid (4.683) y Barcelona (4.463). Entre los 3.000 y los 4.000 se encuentran Palma de Mallorca y Bilbao (3.240 €/m²), mientras que Málaga, Cádiz y Valencia son las siguientes. Las menos caras se localizan en Lugo (1.295 €/m²), Zamora (1.309 €/m²) y Palencia (1.313 €/m²).

Esfuerzo para el pago de la hipoteca

La tasa de esfuerzo de compra a nivel nacional ha continuado aumentando ante el crecimiento intenso y continuado de los precios residenciales, el leve aumento del coste hipotecario y la moderada pérdida de poder adquisitivo que ha supuesto el nuevo repunte de la inflación. Se sitúa así en 35,7 % (frente al 33,8 % anterior) y supera levemente el nivel considerado razonable.

El estudio realizado por Tinsa by Accumin apunta que las seis capitales principales españolas se sitúa en un por encima del límite del 35% de la renta, que es el considerado razonable. En el caso de Sevilla, se sitúa en el 45%, al igual que en Valencia, mientras que en Madrid el porcentaje es del 64%, en Barcelona del 62% y en Málaga, del 53 %.