El cielo de Sevilla se tiñe de gris por el incendio forestal de Niebla
El humo se puede apreciar desde Sevilla y el área metropolitana
EP
El humo del incendio declarado el pasado jueves, 6 de agosto, en el paraje de Raboconejo, en Niebla (Huelva), ha llegado hasta la capital sevillana, tiñendo de gris el cielo y ocultando incluso el sol en algunos momentos de este lunes, pese a la presencia de cielos despejados.
Durante toda la tarde, el humo se ha podido apreciar desde la capital y desde toda el área metropolitana ha teñido el cielo de un color grisáceo pese a los más de 60 kilómetros que separan la capital del punto donde se está desarrollando un fuego que afecta ya a más de 20.000 hectáreas. El efecto del humo se ha podido apreciar en la capital a partir de las siete de la tarde.
El incendio se encuentra "fuera de capacidad de extinción, no por falta de recursos, sino por la extraordinaria complejidad" y la "peligrosidad" del comportamiento del fuego, según explicó el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en una atención a medios durante la jornada de este jueves.
El fuego se encuentra entre las provincias de Huelva y Sevilla donde ha tenido que ser desalojadas ya casi 800 personas. La evolución, según las administraciones, sigue siendo "incierta, peligrosa e imprevisible".
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