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Aznalcóllar cierra su piscina y pide a los vecinos que no abran puertas ni ventanas por el humo del incendio de Niebla

La elevada cantidad de humo procedente del incendio forestal de Niebla obliga al Ayuntamiento a cerrar la piscina municipal y extremar las precauciones

Vecinos de El Madroño (Sevilla) y efectivos policiales durante la evacuación del municipio.

Vecinos de El Madroño (Sevilla) y efectivos policiales durante la evacuación del municipio. / Mauri Buhigas / EFE

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Ayuntamiento de Aznalcóllar ha decretado el cierre de la piscina municipal y ha pedido a los vecinos que mantengan puertas y ventanas cerradas ante la elevada cantidad de humo procedente del incendio forestal de Niebla (Huelva) que está llegando al municipio.

En sus redes sociales, el Ayuntamiento ha informado de que, debido a la evolución del incendio forestal registrado en las inmediaciones" y a la peligrosa concentración de humo y ceniza en el ambiente", se ha determinado el cierre preventivo de la piscina municipal hasta nuevo aviso, "priorizando en todo momento la salud y seguridad de los usuarios y del personal".

Además de cerrar al público, se suspenden todas las actividades acuáticas hasta que la calidad del aire sea óptima, y se pasan a instalaciones cerradas las actividades programadas en un campus de verano, habilitada como punto alternativo de acogida y gestión.

Por último, se recomienda a cualquier persona acercarse a la zona afectada por el incendio, así como mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo, y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y Protección Civil.

Con respecto al incendio, los medios aéreos se han empezado a reincorporar de forma progresiva a las labores de extinción, activo después de cinco días, tras una noche de "intenso trabajo terrestre" con efectivos de extinción y 14 buldóceres.

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El siniestro mantiene desalojadas a más de 680 personas tras la evacuación de núcleos urbanos como El Madroño y sus pedanías —cuyos evacuados han sido trasladados a El Castillo de las Guardas—, así como de Zalamea la Real (Monte Sorromero y Las Delgadas) o Berrocal, entre otros.

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