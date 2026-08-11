La ciudad de Sevilla suma su segundo caso de fiebre de virus del Nilo: ya hay 29 contagios en la provincia, nueve de ellos graves

El número de contagios de la fiebre del virus del Nilo en la provincia de Sevilla sigue en ascenso. Ya hay 29 confirmados de los cuales nueve son graves y han derivado en enfermedades neuroinvasivas, uno de ellos se corresponde con el único fallecido diagnosticado en Dos Hermanas. Según los datos de la Consejería de Sanidad, los tres nuevos pacientes están repartidos por la ciudad de Sevilla, Los Palacios y La Puebla del Río que es ya el término municipal donde se han producido más transmisiones a raíz de las picaduras de los mosquitos. Dos de ellos están graves.

El segundo caso en la ciudad de Sevilla se ha registrado este lunes coincidiendo con el lanzamiento de distintas campañas y acciones de seguimiento por parte del Ayuntamiento que ha pedido a la ciudadanía máxima precaución en las horas de más concentración de mosquitos ante la presencia del virus detectada en la ciudad. La capital se encuentra en alerta ya hasta el 2 de septiembre una vez ampliada por este nuevo contagio.

Junto al caso de Sevilla capital se han detectado otros dos contagios en la provincia de Sevilla. Uno de ellos en La Puebla del Río, que suma su quinto paciente y amplía su alerta hasta el 28 de agosto, y en Los Palacios que entra por primera vez en el listado de municipios con incidencia de la fiebre del virus del Nilo entre sus vecinos. Estará en alerta hasta el 7 de septiembre.

Veinte municipios en alerta casi todos en la provincia de Sevilla

La evolución de la fiebre del virus del Nilo este año 2026 sigue concentrada en la provincia de Sevilla donde se han registrado todos los casos y donde se ubican la mayor parte de los municipios en situación de alerta. En total, en Andalucía hay veinte localidades: Salobreña, Lopera, Fuengirola; Mijas: Las Lagunas; Málaga; Campanillas; Almensilla; Aznalcázar; Benacazón; Bollullos de la Mitación; Castilblanco de los Arroyos; Coria del Río; Dos Hermanas; Gelves; La Puebla del Río; Mairena del Aljarafe; Palomares del Río; Los Palacios, San Juan de Aznalfarache; Sevilla; y Villamanrique de la Condesa. El dispositivo de alerta se ha desactivado en Constantina una vez superado el plazo establecidos.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias.