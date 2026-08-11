Restablecidos los trenes desde Sevilla hacia Cádiz y Málaga tras tres horas de interrupción

La circulación ferroviaria entre Sevilla-Santa Justa y La Salud ha quedado restablecida por una de las vías a las 11:14 horas de este lunes, después de permanecer interrumpida desde las 08:00 horas a causa del descarrilamiento de una maquinaria de mantenimiento de vía.

Según ha confirmado Adif en un mensaje a través de la red social X los trenes circularán con retrasos hasta que se normalice el tráfico ferroviario por ambas vías.

Afecciones en Cercanías y Media Distancia

Según ha informado Adif, el corte se ha producido por la salida del eje de una maquinaria de mantenimiento de vía, lo que impide por el momento el paso de los trenes por este tramo.

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La incidencia está afectando a las líneas C1, C4 y C5 del núcleo de Cercanías de Sevilla, además de a los servicios de Media Distancia que conectan Sevilla con Cádiz y Málaga por ancho convencional.