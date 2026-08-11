Investigación
Investigan un homicidio en Camas tras hallar muerto de forma violenta a un hombre
El caso se investiga como un posible homicidio, sin que, hasta el momento, haya ninguna persona detenida en relación con estos hechos
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La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre en Camas (Sevilla), que se habría producido poco antes de las 21.00 horas de este lunes en una plaza de la localidad.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, el suceso se ha producido en la Plaza del Almendro, junto a la Plaza de Toros del municipio, sin que se hayan facilitado más datos hasta el momento.
El caso se investiga como un posible homicidio, sin que, hasta el momento, haya ninguna persona detenida en relación con estos hechos.
El cadáver se encuentra en el Instituto de Medicina Legal en Sevilla para que le sea practicada la autopsia.
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