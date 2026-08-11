El Madroño suspende su Feria de la Villa por el incendio de Niebla tras la entrada del fuego por el municipio sevillano
La celebración estaba prevista del 13 al 16 de agosto, pero el Ayuntamiento ha decidido suspenderla ante la situación provocada por el incendio
El Ayuntamiento de El Madroño (Sevilla) ha anunciado la suspensión de la Feria de la Villa 2026, que estaba prevista entre este jueves 13 y el domingo 16 de agosto, ante la situación provocada por el incendio forestal de Niebla, que este martes ha entrado por primera vez en la provincia de Sevillaprecisamente a través del término municipal madroñero.
La decisión llega con El Madroño y las pedanías de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villagordo desalojadas desde el lunes por precaución ante el avance de las llamas. El fuego, que afecta ya a unas 25.000 hectáreas, mantiene desplegado un importante dispositivo de emergencia y ha convertido esta zona de la Sierra Morena sevillana en uno de los puntos de especial vigilancia.
«Responsabilidad, coherencia y prudencia»
El Ayuntamiento ha explicado en un comunicado difundido a través de sus redes sociales que la suspensión se adopta atendiendo a las circunstancias derivadas de un incendio que mantiene al municipio «en vilo». El Consistorio asegura que se trata de una decisión tomada desde la «responsabilidad, la coherencia y la prudencia», priorizando en todo momento la seguridad y siendo consecuente con la situación que atraviesa la localidad.
La Feria de la Villa de El Madroño debía arrancar apenas dos días después del anuncio, pero tendrá que esperar. El Ayuntamiento ha agradecido la comprensión de los vecinos y ha señalado que continuará ofreciendo información sobre la situación a través de sus canales oficiales.
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