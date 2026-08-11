Nuevas obras de reasfaltado en Sevilla: el domingo arrancan en la Ronda del Tamarguillo y antes de fin de año en la Avenida de Andalucía
Los dos proyectos suman una inversión de más de 800.000 euros y se enmarcan dentro del plan puesto en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla
El plan de obras de reasfaltado en las principales vías de Sevilla sigue avanzando. Este domingo el Ayuntamiento de Sevilla comenzará los trabajos en la Ronda del Tamarguillo entre Hytasa y San Juan de la Cruz y al mismo tiempo ha licitado una inversión para realizar esta misma actuación en la Avenida de Andalucía, entre la glorieta Sergio Rodríguez Prat y el Parque Amate, antes de que acabe el año. En ambos casos se trata de vías que acumulaban un importante deterioro a lo largo de los últimos años por un "envejecimiento de las mezclas, por la acción del agua y por la falta de actuaciones integrales.
Obras en la Ronda del Tamarguillo
El Ayuntamiento inicia este domingo el reasfaltado de la Ronda del Tamarguillo entre Hytasa y San Juan de la Cruz una nueva fase del plan de renovación de esta arteria. Los trabajos cuentan con una inversión de 350.000 euros y forman parte de los 2,2 millones de euros destinados a la renovación completa de esta avenida fundamental de Sevilla que pronto recuperará la seguridad vial de sus 2,5 kilómetros de longitud, incluyendo el túnel.
Avenida de Andalucía
Las obras en la Avenida de Andalucía acaban de ser licitadas. El objetivos es renovar un firme que arrastra fisuras y cuarteamientos provocados por el envejecimiento de las mezclas y la acción del agua, y que no ha recibido una actuación integral desde el año 2001.
Los trabajos incluyen también la señalización horizontal, provisional y definitiva, y la eliminación de las barreras arquitectónicas que se generan en los pasos de peatones, accesos a garajes y carriles bici, ya que la nueva capa de rodadura eleva la rasante de la calzada en torno a 3 centímetros.
En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha explicado que “esta avenida, vía de entrada clave a la ciudad de Sevilla, llevaba 25 años sin una actuación integral en su firme, y el deterioro acumulado hacía necesaria esta intervención para devolverle la calidad y la seguridad que necesitan los vecinos y los miles de vehículos que circulan a diario por ella”
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