La parada de taxis del Virgen del Rocío estrena toldos contra el calor
La medida atiende una demanda histórica de los taxistas y busca paliar las altas temperaturas estivales en una de las paradas más transitadas.
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Movilidad, ha instalado toldos para dar sombra a la parada de taxis del Hospital Universitario Virgen del Rocío, situada en la calle Torcuato Luca de Tena, con el objetivo de aliviar las altas temperaturas durante los meses de verano.
Una demanda histórica de los taxistas de Sevilla
Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha destacado que "con esta medida atendemos una demanda histórica de los taxistas de la ciudad que venían reclamando esta medida para paliar los efectos del calor en verano".
Por ello, Pimentel ha señalado que "desde ahora", esta parada, "una de las que más tránsito de usuarios y profesionales tiene de toda la ciudad", contará con esta nueva medida que estudiarán trasladar a otras paradas de la ciudad, "siempre que sea posible".
- Muere Carlos Telmo a los 75 años, histórico comunicador y profesional de relaciones públicas de Sevilla
- Ayuntamiento de Sevilla y Gobierno pactan nuevos plazos para la entrega de 150 VPO de alquiler social en Torreblanca, Triana, Valdezorras y Amate
- Diez cupones de la ONCE reparten 200.000 euros en Los Palacios y Villafranca
- Investigan un homicidio en Camas tras hallar muerto de forma violenta a un hombre
- Un influencer de comidas prueba un restaurante de Sevilla y se queda sin palabras con el tamaño de sus platos: "No tiene sentido"
- Sevilla cerrará dos parques esta semana para luchar contra el mosquito del virus del Nilo tras el aumento de casos
- Tres detenidos cuando preparaban una oleada de robos en viviendas en Sevilla Este
- Tres detenidos tras agredir a un vigilante de seguridad en el Hospital Virgen del Rocío