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La parada de taxis del Virgen del Rocío estrena toldos contra el calor

La medida atiende una demanda histórica de los taxistas y busca paliar las altas temperaturas estivales en una de las paradas más transitadas.

Toldos instalados en la parada de taxi del Hospital Virgen del Rocío

Toldos instalados en la parada de taxi del Hospital Virgen del Rocío / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Movilidad, ha instalado toldos para dar sombra a la parada de taxis del Hospital Universitario Virgen del Rocío, situada en la calle Torcuato Luca de Tena, con el objetivo de aliviar las altas temperaturas durante los meses de verano.

Una demanda histórica de los taxistas de Sevilla

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha destacado que "con esta medida atendemos una demanda histórica de los taxistas de la ciudad que venían reclamando esta medida para paliar los efectos del calor en verano".

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Por ello, Pimentel ha señalado que "desde ahora", esta parada, "una de las que más tránsito de usuarios y profesionales tiene de toda la ciudad", contará con esta nueva medida que estudiarán trasladar a otras paradas de la ciudad, "siempre que sea posible".

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