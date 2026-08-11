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Energía

La saturación de la red eléctrica amenaza la construcción de 12.500 viviendas en Entrenúcleos y Palmas Altas

Un informe de BBVA Research alerta de que solo tres distritos de Sevilla cuentan con capacidad disponible: Este-Alcosa-Torreblanca, Sur y Macarena

Entrenucleos, el barrio de Dos Hermanas en proceso de construcción.

Entrenucleos, el barrio de Dos Hermanas en proceso de construcción. / Jose Manuel Vidal / EFE

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Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

La falta de una dotación de red eléctrica adecuada no solo compromete desarrollos industriales, sino que también afecta, de manera directa, a la construcción de viviendas en un momento en el que la demanda supera con mucho la oferta.

Esta insuficiencia en la capacidad disponible amenaza de manera directa a desarrollos residenciales de envergadura que se están acometiendo en Sevilla y su área metropolitana. Según el estudio La saturación de la red eléctrica y su papel en la construcción, elaborado por BBVA Research, 12.500 viviendas de los nuevos barrios de Entrenúcleos, en Dos Hermanas, e Isla Natura, en la zona de Palmas Altas de la capital, se encuentran en riesgo debido a esta circunstancia.

Con capacidad en Hacienda El Rosario, Tomares y Camas

El informe también asegura que esta infradotación eléctrica pone en jaque otros proyectos residenciales en Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Utrera, aunque, por capacidad, no habría problema en otros como Hacienda El Rosario, Santa Bárbara/Buen Aire o en municipios del Aljarafe sevillano como Camas y Tomares.

El estudio señala además que solo tres de los once distritos de la capital hispalense cuentan con capacidad eléctrica disponible. Se trata de Este-Alcosa-Torreblanca, Sur y Macarena, que tendrían posibilidad de levantar 6.984, 3.691 y 3.567 viviendas, respectivamente.

A la espera de la decisión del Miteco

Los próximos años son claves en este sentido, también para el desarrollo económico sevillano y de Andalucía en general En la actualidad, la administración autonómica se encuentra a la espera del reparto definitivo que arroje el plan estatal de inversiones en la red de transporte de energía eléctrica. La estrategia difundida por el Miteco en octubre de 2025 le asignó 959 millones de euros de los 8.130 que se distribuyen en toda España en los próximos cinco años.

Esta cuantía es considerada por el Gobierno andaluz como insuficiente. Por eso, se han formalizado ya las nuevas alegaciones que plantean un incremento sustancial del volumen de recursos destinados a la comunidad autónoma hasta que sumen 1.325 millones. El alto número de alegaciones está haciendo que se retrase el reparto final.

Mejorar la coordinación y anticiparse a las necesidades

El informe realizado por la entidad financiera apunta a que hay que hacer algo y de manera urgente para revertir la situación en cuanto al sector inmobiliario. "La saturación de la red eléctrica puede retrasar la construcción de vivienda y limitar nuevos desarrollos en zonas de elevada demanda. Acelerar la inversión en redes, mejorar la coordinación entre urbanismo y planificación eléctrica y optimizar la asignación de capacidad son claves para facilitar el crecimiento residencial", señala el documento.

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España, recuerda el informe, "acumula un déficit de vivienda entre 2021 y 2025 de unas 700.000 unidades distribuidas heterogéneamente por la geografía". En este sentido, asegura que la inversión en la red eléctrica es "determinante" para transformar el suelo en nuevas viviendas. "Los ejemplos de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga y Murcia, las siete provincias más pobladas de España (47% del total de habitantes) muestran que en muchas ocasiones, la capacidad eléctrica disponible no siempre coincide con las zonas de mayor crecimiento residencial", abunda.

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