Sevilla cerrará dos parques esta semana para luchar contra el mosquito del virus del Nilo tras el aumento de casos

El Parque Guadaíra permanecerá cerrado este miércoles 12 de agosto y el Parque de los Príncipes hará lo propio el jueves 13 debido a los tratamientos extraordinarios contra mosquitos que llevará a cabo el Ayuntamiento de Sevilla tras confirmarse dos casos positivos en humanos de virus del Nilo Occidental (VNO) en la capital.

Las actuaciones se centrarán en combatir ejemplares adultos del mosquito transmisor del virus y se suman a los trabajos periódicos que ya se desarrollan en distintos puntos de Sevilla. Esta semana también se están realizando tratamientos en el Prado de San Sebastián y el Parque Infanta Elena, además del propio Parque de los Príncipes.

El refuerzo de las labores de desinsectación se produce después de que la Junta de Andalucía declarara Sevilla como zona de riesgo alto frente al virus del Nilo Occidental. La ciudad cuenta con un contrato de control de vectores valorado en 60.000 euros que combina tratamientos biológicos y químicos.

Cierre del Parque Guadaíra y el Parque de los Príncipes

La principal novedad afecta directamente a los usuarios de dos grandes zonas verdes de Sevilla. El calendario previsto es el siguiente:

Miércoles 12 de agosto: cierre del Parque Guadaíra .

cierre del . Jueves 13 de agosto: cierre del Parque de los Príncipes.

En ambos espacios se aplicarán tratamientos extraordinarios dirigidos contra los mosquitos adultos, una medida que el Ayuntamiento vincula al positivo detectado en una persona en la zona de Tablada.

De forma habitual, las actuaciones se concentran principalmente sobre las larvas y utilizan tratamientos biológicos, menos agresivos para el resto de la fauna y el medio ambiente. Los productos químicos se reservan para aquellas situaciones en las que los protocolos sanitarios consideran necesario intensificar la respuesta.

El delegado de Espacio Público, José Lugo, ha señalado que esta semana los trabajos alcanzan al Prado de San Sebastián, el Parque Infanta Elena y el Parque de los Príncipes, dentro de la planificación municipal frente al VNO.

El servicio de desinsectación también incluye tratamientos larvicidas en imbornales, lugares de puesta de huevos, colegios y centros educativos, con especial atención a los barrios y zonas donde existe una mayor presencia del mosquito transmisor.

Vigilancia de mosquitos en 16 puntos de Sevilla

A los tratamientos se suma un programa específico para conocer la presencia y evolución de las poblaciones de mosquitos en la ciudad y detectar de forma temprana una posible circulación del virus.

El Ayuntamiento mantiene para ello un contrato de 55.000 euros, desarrollado por la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dentro del Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores.

La vigilancia se realiza en al menos 16 puntos estratégicos de Sevilla. Los especialistas buscan primero zonas donde puedan desarrollarse las larvas y, posteriormente, capturan ejemplares adultos mediante trampas BG-Sentinel 2, que utilizan CO2 para atraer a los insectos simulando la respiración humana.

Los mosquitos capturados son después identificados por especies, con especial atención al Culex pipiens, principal vector del virus del Nilo Occidental en Sevilla.

Las muestras se conservan a -80 grados hasta que son analizadas mediante PCR para comprobar si existe presencia del virus. En caso de obtenerse un resultado positivo, se envían a un Laboratorio Oficial de Referencia para su confirmación conforme a los protocolos sanitarios.

Campaña para prevenir las picaduras

Junto a la vigilancia y los tratamientos, Sevilla mantiene una campaña destinada a reducir el riesgo de picaduras y la proliferación de mosquitos en viviendas y espacios privados.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, contempla el reparto de más de 400 carteles y 20.000 folletos en las farmacias de la capital.

Carteles del Ayuntamiento de Sevilla con consejos de prevención contra el virus del Nilo en las farmacias de la ciudad. / El Correo

Los materiales ofrecen recomendaciones de protección personal y doméstica para evitar las picaduras y reducir aquellos lugares donde los mosquitos pueden reproducirse. Los mismos consejos también se están difundiendo a través de la web municipal, la aplicación Sevilla, las redes sociales y los soportes digitales repartidos por la ciudad.