Comercio
Qué supermercados y centros comerciales estarán abiertos el festivo del sábado 15 de agosto en Sevilla
Horario de apertura y cierre de todos los comercios que permanecen abiertos este viernes Día de la Asunción de la Virgen
El 15 de agosto es festivo en toda España con motivo del Día de la Asunción de la Virgen. En Sevilla capital, además, la Virgen de los Reyes saldrá en su tradicional procesión. Este año, la festividad cae en sábado, una circunstancia que permitirá a muchos comenzar sus vacaciones.
Para quienes se queden en Sevilla o regresen de unos días de descanso, también hay alternativas para disfrutar de la jornada mientras otros permanecen fuera de la ciudad. Entre los planes que nunca fallan están los centros comerciales, una opción que cuenta, además, con el atractivo del aire acondicionado.
Aunque por lo general estos espacios cierran los festivos, este 15 de agosto hay centros comerciales que abren sus puertas y se presentan como una opción de ocio para los sevillanos. Estos son algunos ejemplos, en Sevilla capital y la provincia, que abren sus puertas este viernes.
LOS ARCOS. El Centro Comercial Los Arcos está situado en Sevilla capital, en la Avenida de Andalucía, S/N. Teléfono: 954 676 005. Abre el 15 de agosto de 10:00 a 22:00 horas.
CENTRO COMERCIAL TORRE SEVILLA. El Centro Comercial Torres Sevilla se ubica en la calle Gonzalo Jiménez de Quesada, 2, de Sevilla capital, junto al rascacielos de Torre Sevilla Teléfono: 649 737 825. Los comercios abrirán el 15 de agosto, de 10:00 a 22:00 horas. Y la zona derestauración, de 10:00 a 00:30 horas.
EL CORTE INGLÉS NERVIÓN. El Centro Comercial de El Corte Inglés de Nervión está en Sevilla capital, en la calle Luis Montoto, 122-128. Teléfono: 954 571 440. Abre el festivo del 15 de agosto de 11:00 a 21:00 horas.
EL CORTE INGLÉS PLAZA DEL DUQUE. Este Centro Comercial decano de la marca en Sevilla está ubicado en el Centro de Sevilla, en la Plaza del Duque de la Victoria, 8. Teléfono: 954 597 010. Abre el festivo del 15 de agosto de 11:00 a 21:00 horas.
LAGOH SEVILLA. El Centro Comercial Lagoh Sevilla está en la Av. de Palmas Altas, 1, de Sevilla capital. Teléfono: 955 604 554. Todo el centro comercial estará abierto el festivo del 15 de agosto. El horario de las tiendas es el habitual, de 10:00 a 22:00 horas y el de restauración de 12:00 a 00:00 horas.
NERVIÓN PLAZA. El Centro Comercial Nervión Plaza está situado en la calle Luis de Morales, 2 de Sevilla capital. Teléfono: 954 989 131. Abre el festivo del 15 de agosto de 12:00 a 20:00 horas y, como es habitual, la zona de ocio y restauración estará abierta de 09:00 a 01:00 horas.
ALESTE PLAZA (ALCAMPO). El centro Comercial Aleste Plaza, el Alcampo de Sevilla Este está situado en la calle Periodista José Antonio Garmendia, 3, Sevilla capital. Teléfono: 954 478 160. Abre el festivo del 15 de agosto, de 10:00 a 22:00 horas -Alcampo abre desde las 09:00-.
MERCADONA en Sevilla. Todos los supermercados de Mercadona de Sevilla. Abren el festivo del 15 de agosto, en un horario especial de 09.00 hs a 15.00 hs.
ALCAMPO TAMARGUILLO. El centro comercial Alcampo Tamarguillo está situado en la Ronda del Tamarguillo, 27, de Sevilla. Teléfono: 954 92 22 77. Abre el festivo del 15 de agosto, de 10:00 a 22:00 horas -Alcampo abre desde las 09:00-.
CARREFOUR MACARENA. El hipermercado Carrefour Macarena está ubicado en la Ronda Urbana Norte, s/n en Sevilla capital. Teléfono: 914 908 900. Abre el viernes 15 de agosto de 10:00 a 22:00 horas.
CARREFOUR SAN PABLO. El hipermercado Carrefour San Pablo se ubica en la Calle José Jesús García Díaz, 1, de Sevilla. Teléfono: 914 908 900. Abre el viernes 15 de agosto de 10:00 a 22:00 horas.
CARREFOUR CAMAS ALJARAFE. El hipermercado Carrefour Camas Aljarafe está situado en la calle Poeta Muñoz San Román, s/n, de Camas (Sevilla). Teléfono: 914 908 900. Abre el viernes 15 de agosto de 10:00 a 22:00 horas.
CARREFOUR MONTEQUINTO. El hipermercado Carrefour Montequinto está situado en la Carretera de Utrera, km. 1, Montequinto (Dos Hermanas). Teléfono: 914 908 900. Al igual que los demás Carrefour de Sevilla y provincia: abre el viernes 15 de agosto de 10:00 a 22:00 horas.
CC AIRESUR. El Centro Comercial Airesur está en la Carretera Castilleja de la Cuesta-Tomares, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Teléfono: 954 169 297. Abre el festivo del día 15. La apertura de la zona comercial es de 10:00 a 22:00 horas y de restauración, de 10:00 a 23:00 horas.
IKEA. El centro comercial Ikea está ubicado en la Autovía Sevilla - Huelva, Salida 2, Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Junto al centro Comercial Airesur. Teléfono: 900 400 922. Abre el viernes 15 de agosto de 10:00 a 22:00 horas.
SEVILLA FASHION OUTLET. El Centro Comercial Sevilla Fashion Outlet se ubica en el Polígono Industrial Los Espartales, A4, KM 531, San José de la Rinconada (Sevilla). Abre el festivo del día 15 de 10:00 a 22:00 horas.
PARQUE GUADAÍRA. El Centro Comercial Parque Guadaíra está situado en la Autovía A-92, Salida 7, Av. Príncipe de Asturias, 1, Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 607 710. Abre el festivo del día 15 de 10:00 a 22:00 horas.
CENTRO COMERCIAL LOS ALCORES. El Centro Comercial Los Alcores está en la autovía A-92, Km. 8.8. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 610 761. Abre el festivo del día 15. La apertura del área comercial es de 10:00 a 22:00 horas y de restauración, hasta las 01:00 horas.
METROMAR. El centro Comercial Metromar está en la Avenida de los Descubrimientos, S/N, Mairena del Aljarafe (Sevilla). Teléfono: 955 089 849. Abre el festivo del 15 de agosto. El horario de apertura es de 10:00 a 22:00 horas
VEGA DEL REY. El parque Comercial Vega del Rey está ubicado en la Glorieta Gaviño, 4, Camas (Sevilla). Es también una de las zonas comerciales que abre en la provincia de Sevilla el 12 de octubre, de 10 a 22 horas. Abre el viernes 15 de agosto, de 10:00 a 22:00 horas.
WAY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Way Dos Hermanas está en la Avenida Ingeniero José Luis Prats, 1, Dos Hermanas (Sevilla). Teléfono: 955 14 73 73. Abre el festivo.
SEVILLA FACTORY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Sevilla Factory Dos Hermanas está en Dos Hermanas (Sevilla), en la Avenida 4 de diciembre. Teléfono: 954 727 772. Abre el festivo.
GRUPO MAS
-SUPERMERCADOS MAS:
Sevilla capital:
- 09:00h a 21:30h: C/ Goles
- 10:00h a 15:00h: C/ Azores, C/ Segura (Arjona), C/ Pedro Salinas, C/ Feria, C/ Menéndez Pelayo, Parque Atlántico, Avda. Reina Mercedes, Avda. República Argentina, C/ Rialto, C/ San Jacinto, C/ Santa Fe, C/ Virgen de la Estrella y C/ Virgen del Valle
- 10:00h a 20:00h: C/ Argos, Avda. Finlandia, Cuesta del Rosario, C/ Florencio Quintero, C/ Pedro de Castro, C/ San Pablo, C/ Fernando Tirado y C/ Juan Carvallo.
- Cerradas: C/ Jiménez Aranda, C/ Fernández de Ribera, Avda. de la Buhaira y C/ Virgen de Montserrat
Sevilla provincia:
- 10:00h a 20:00h: Tomares, Bormujos, Camas, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe, Gines, Guillena y Mairena del Alcor
- 10:00h a 22:00h: Bollullos de la Mitación
-CASH FRESH:
Sevilla capital:
- 10:00h a 15:00h: C/ Febo, Avda. de la Ciudad Jardín y C/ Algámitas
- 10:00h a 20:00h: C/ Alfareros, C/ Almirante Topete, C/ Estrella Canopus, Carretera de Carmona, Avda. Ciudad de Chiva, C/ Contador esq. c/ Magnetismo, C/ Águila Pernicera, C/ Lope de Vega, Avda. de Pino Montano, C/ Médicos Mundi, C/ Chucena esq. c/ Posadas, C/ Cortijo de la Albarrana, Avda. San Juan de la Salle y C/ San Vicente de Paul
- Cerrada: C/ Bami, Avda. Gustavo Gallardo, C/ Juan Pablos y C/ Trabajo
Sevilla provincia:
- 10:00h a 15:00h: Coria del Río (C/ Méndez Núñez) e Isla Mayor
- 10:00h a 22:00h: C.C. Parque WAY y C.C. Entrenasas
- 10:00h a 20:00h: Alcalá del Río, Almensilla, Aznalcóllar, Brenes, Camas, Carmona, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coria del Río (Glorieta La Carreta), Espartinas, Gerena, Alcalá de Guadaíra, La Puebla del Río, Lora del Río, Lucena, Dos Hermanas (Avda. de Montequinto), Olivares, Palomares del Río, Pilas, Salteras, San José Rinconada, San Juan Aznalfarache, Santiponce, Tocina, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción y Villanueva del Ariscal
- Cerrada: Cantillana
-MAS&GO: Todas las tiendas mantienen su horario habitual de apertura.
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