Tres detenidos cuando preparaban una oleada de robos en viviendas en Sevilla Este

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a tres personas como presuntos autores de varios robos con fuerza en domicilios cometidos durante este verano y ha logrado evitar que accedieran a cerca de una veintena de viviendas de Sevilla Este que ya habían sido marcadas para futuros asaltos. El juez ha decretado el ingreso en prisión de los detenidos.

Investigación contra los robos en viviendas en Sevilla

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes han evitado así la materialización de los robos que ya habían sido planificados con antelación mediante marcas en las puertas de los domicilios. La investigación comenzó dentro del plan de prevención de robos en domicilio, que se ve especialmente reforzado en la época estival, debido al aumento de desplazamientos vacacionales.

En tan solo una semana, los agentes han detenido 'in fraganti' a tres ciudadanos procedentes de países del este de Europa, responsables de varios robos cometidos en domicilios habitados en otras provincias, que se habían asentado temporalmente en la ciudad.

18 viviendas marcadas en Sevilla-Este

Asimismo, la intervención policial ha permitido prevenir la comisión de 18 robos en viviendas que los investigados ya habían seleccionado, en el distrito de Sevilla-Este, cuyos actos preparatorios habían comenzado mediante el marcaje con silicona en las puertas de los domicilios, a los que volverían posteriormente para comprobar si dichas marcas habían sido rotas o continuaban intactas, para cometer nuevos robos con fuerza.

Para acceder a los inmuebles empleaban herramientas especializadas, entre ellas ganzúas y otros útiles destinados a la apertura de cerraduras sin causar daños visibles, material que ha sido intervenido en el registro de una vivienda alquilada por el grupo temporalmente en la capital hispalense.

Ganzúas para acceder a los domicilios sin daños visibles

De esta manera, entraban en los domicilios sin dejar "signos evidentes" de forzamiento y dificultando la detección inmediata del robo por parte de vecinos y propietarios. Una vez los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad judicial, con el resto de efectos y joyas intervenidas, se ha decretado ingreso en prisión.