La Asociación Española Contra el Cáncer de Sevilla organiza en Huelva una nueva edición de las jornadas para pacientes oncológicos

La Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla, en colaboración con la Diputación de Sevilla, celebrará durante los días 14 al 16 de octubre la IX Jornada para Pacientes Oncológicos de Sevilla y Provincia "Manuel Cepero", una iniciativa pionera que reunirá en Islantilla, en la provincia de Huelva, a personas con cáncer avanzado, crónico o en cuidados paliativos para compartir de tres días de convivencia, ocio y bienestar emocional fuera del entorno sanitario.

Estas jornadas nacieron en el año 2015 por impulso de Manuel Cepero, quien a partir de ese momento diera nombre a estas jornadas debido a ser el precursor, entonces tesorero de la Asociación en Sevilla y también paciente oncológico. Tras conocer un campamento destinado a infantiles con cáncer, quiso crear una experiencia similar para personas adultas que convivían con la enfermedad, ofreciéndoles un espacio de respiro, tiempo libre y encuentro durante esta época veraniega y de vacaciones.

Desde entonces, centenares de pacientes han participado en una actividad que se ha convertido en una de las más valoradas por quienes cada año forman parte de ella. Más allá del programa de actividades, estas jornadas permiten restablecer y ofrecer espacios de disfrute, reforzar las relaciones sociales y combatir el duro aislamiento que, en muchas ocasiones, acompaña a los procesos oncológicos avanzados.

Durante los tres días de estancia en Islantilla, las personas participantes compartirán una gran variedad de actividades de ocio, bienestar y convivencia en un entorno especialmente diseñado para favorecer la participación, el apoyo mutuo y la creación de nuevos vínculos.

"Manuel Cepero, que entendió que las personas con cáncer también necesitaban espacios para disfrutar, descansar y relacionarse. Cada edición demuestra el enorme impacto que tiene ofrecer tiempo, compañía y experiencias positivas a quienes están viviendo el proceso oncológico" relata. Jésica Jiménez, trabajadora social de Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla,

Una experiencia que los propios participantes destacan por su impacto emocional y social: "Pensé que iba a unas jornadas típicas y acabé viviendo una experiencia que recomendaría a cualquier persona en mi situación. Volví a casa más animado y con nuevos amigos. Durante esos tres días dejé de sentirme paciente para volver a sentirme persona", recuerda un participante de la edición celebrada el pasado año.

La iniciativa forma parte del compromiso de la Asociación con una de sus sedes en la ciudad de Sevilla con la mejora de la calidad de vida de las personas con cáncer y con la humanización de la atención, promoviendo el bienestar emocional y el acompañamiento social durante todas las etapas de la enfermedad.

Las plazas para las jornadas son limitadas. Las personas interesadas pueden informarse a través del teléfono gratuito 900 100 036, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.