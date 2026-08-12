La Bienal de Flamenco acoge el estreno absoluto de Ana Morales en Artillería: "Un viaje a las profundidades de Sevilla"

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla acogerá los días 13 y 14 de septiembre el estreno absoluto de "Rapsodia. Fantasía subterránea", el nuevo proyecto escénico de la bailaora y coreógrafa Ana Morales, Premio Nacional de Danza 2022. En esta creación, Morales emprende un viaje de descenso hacia las profundidades de una Sevilla imaginaria, histórica y mítica, para adentrarse en el misterio del proceso creativo y explorar, a través del cuerpo, la música y el flamenco, el vínculo entre lo telúrico, lo jondo y aquello que permanece oculto bajo la superficie.

Con las localidades agotadas para ambas funciones, "Rapsodia. Fantasía subterránea" será el espectáculo encargado de abrir la programación de la XXIV Bienal de Flamenco en la Real Fábrica de Artillería, uno de los espacios emblemáticos de esta edición. Así lo ha subrayado la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, quien ha reivindicado el papel de las instituciones en el acompañamiento a los procesos de creación en el ensayo abierto de la propuesta: "Cada vez que se entra en la Real Fábrica de Artillería impresiona el edificio, pero emociona mucho más lo que está pasando dentro. Pasar de fundir cañones a ser un espacio donde se cruzan la música, la danza, la exposición y la investigación es un cambio enorme. Tener a Ana Morales trabajando ya para su estreno en este imponente espacio es un orgullo. Una Premio Nacional de Danza nos enseña algo fundamental: detrás de la magia del escenario hay semanas de prueba, de error, de sudor... y eso exige espacios dignos donde poder mostrar todo su trabajo. Ahí es donde debemos estar las instituciones. También forma parte de la política cultural abrir la puerta, poner los medios y quitar trabas para que trabajen en libertad. Apoyar la cultura es estar desde el primer boceto, no solo cuando se apagan las luces en un escenario. Por eso, hemos querido acompañar a Ana en este ensayo abierto. Estamos seguros de que su Rapsodia será uno de los grandes estrenos de esta Bienal".

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, se ha referido a la idea de que "el flamenco es un arte en estado de vanguardia permanente. En cada generación, un puñado de artistas entienden su expresión desde un prisma diferente e indagan nuevos horizontes. Ana Morales, que en esta ocasión se ha encontrado con una obra que quizá no sabía que estaba buscando, además de una gran intérprete es una de esas artistas con hambre. Que conoce y mira desde adentro. Que amplía su lenguaje en cada aventura y que ahora enfrenta dos hitos en su carrera. Primero, será una de las protagonistas de la jornada inaugural en plena calle de esta Bienal con su participación en el pregón. Por otro, abre también con su estreno las puertas en la Real Fábrica de Artillería para este acontecimiento que estrena un espacio con vocación de contenedor y motor creativo".

La banda sonora

El punto de partida de Rapsodia. Fantasía subterránea es la propia creación artística y las preguntas que surgen durante ese proceso. Ana Morales utiliza la rapsodia, entendida como una forma abierta, capaz de acoger materiales y lenguajes diversos, para construir un espectáculo que invita a recorrer una Sevilla imaginada desde sus estratos más profundos. La artista plantea este descenso como una búsqueda intuitiva, sin un itinerario marcado de antemano, en la que el flamenco se encuentra con una dimensión física y emocional vinculada a la tierra, al origen y a lo jondo.

El universo musical de la pieza amplía también esa voluntad de apertura. Bajo la dirección de Niño de Elche, la banda sonora combina distintas tradiciones y sensibilidades, desde el flamenco hasta la experimentación sonora y la vanguardia. La guitarra de Manolo Franco y el saxofón y las electrónicas de José Venditti construyen un diálogo entre registros muy diferentes, en un recorrido que incorpora referencias que van desde Cristóbal de Morales y Walter Marchetti hasta Pau Casals y su versión de El cant dels ocells. El resultado es un espacio sonoro en permanente transformación que acompaña y provoca el movimiento.

A partir de esta materia musical, Morales construye una coreografía en la que el flamenco dialoga con herramientas y lenguajes de la creación contemporánea. El cuerpo se convierte en el lugar donde las intuiciones, las imágenes y las ideas terminan tomando forma, en un proceso que incorpora la improvisación como una vía para descubrir el movimiento. La artista trabaja también con la tensión entre los límites y la libertad: aquello que inicialmente puede parecer una restricción se convierte en una posibilidad para encontrar nuevas formas de expresión.

La creación cuenta con dramaturgia, acompañamiento conceptual y textos de Enrique Fuenteblanca, que contribuyen a articular un recorrido escénico deliberadamente abierto. Más que ofrecer una lectura cerrada, Rapsodia. Fantasía subterránea propone al espectador acompañar a la artista en ese proceso de exploración y dejar espacio a aquello que no puede explicarse completamente a través de las palabras.

La creación flamenca contemporánea

Ana Morales es una de las figuras destacadas de la creación flamenca contemporánea. Formada en danza contemporánea y flamenco, sus trabajos se caracterizan por una búsqueda coreográfica vinculada al presente emocional y por el diálogo con otros lenguajes artísticos, con la improvisación como uno de los motores de su movimiento. A lo largo de su trayectoria ha creado siete espectáculos, entre ellos, Sin permiso. Canciones para el silencio, premiada con el Giraldillo al baile; Peculiar y Matarife | Paraíso, este último junto a Andrés Marín y estrenado en la pasada edición de la Bienal.

La Bienal de Flamenco está organizada por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Turismo y Cultura. Cuenta con la colaboración institucional de la Junta de Andalucía y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y con el patrocinio de Unicaja y GetYourGuide.