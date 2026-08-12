Cuatro becerras desaparecen de una finca y aparecen marcadas con otro hierro en El Ronquillo

La Guardia Civil investiga al responsable de una explotación ganadera de El Ronquillo como presunto autor de un delito de apropiación indebida de cuatro becerras que habían desaparecido de una finca cercana. Los agentes comprobaron que a los animales les habían retirado los crotales de identificación y que habían sido marcados recientemente con el hierro de la explotación investigada.

La investigación comenzó después de que el propietario de una finca denunciara la desaparición repentina de cuatro cabezas de ganado bovino. Según explicó a los agentes, no había ninguna brecha ni desperfecto aparente en la valla perimetral que pudiera explicar la salida de los animales.

El Equipo ROCA de La Rinconada, con el apoyo de una patrulla del Seprona de El Ronquillo, puso entonces en marcha un dispositivo de búsqueda por la zona ante la posibilidad de que las reses se encontraran en alguna explotación próxima.

Ganado bovino intervenido en una finca de El Ronquillo / Guardia Civil

Las pesquisas se centraron en una finca colindante, donde los agentes localizaron cuatro animales que podían corresponderse con los desaparecidos. Durante la inspección de la explotación, su responsable aseguró inicialmente que había encontrado las reses sueltas en las proximidades de La Minilla y que había decidido introducirlas temporalmente en su propiedad para evitar que accedieran a la carretera y pudieran provocar un accidente.

Sin crotales y con una nueva marca

La inspección del Seprona permitió comprobar, sin embargo, que las becerras presentaban los orificios de las orejas abiertos, un indicio de que sus crotales oficiales de identificación habían sido arrancados de forma intencionada.

Además, los agentes constataron que los animales habían sido herrados recientemente con la marca de la explotación investigada. La Guardia Civil considera que estos indicios apuntan a un intento de incorporar las reses de manera ilícita al patrimonio del responsable de la finca.

Investigación en una finca de El Ronquillo por apropiación de ganado / Guardia Civil

Con la presencia del mayoral de la explotación perjudicada, las cuatro becerras, de raza conjunto mestizo, pudieron ser plenamente identificadas. Los animales fueron entregados de forma inmediata a su propietario.

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La investigación, desarrollada por el Equipo ROCA de La Rinconada con el apoyo del Seprona de El Ronquillo y del Puesto de la Guardia Civil de El Castillo de las Guardas, ha concluido con la puesta a disposición de la autoridad judicial del responsable de la explotación en calidad de investigado por un presunto delito de apropiación indebida.