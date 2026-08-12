"Estamos en Sevilla y en agosto, si no vemos el eclipse ¿qué hacemos?": crónica de una tarde mirando al sol con el cielo sepia

Al fin llegó el día que tanto había anunciado Discover. Sevilla se ha llenado este miércoles de gente con pintas de ir a ver una película en 3D o de volver de una boda. Decenas de personas, desde niños a mayores, extranjeros y macarenos de pura cepa, han acudido con sus correspondientes gafas homologadas para observar el eclipse solar en parques como el Vega de Triana o el Alamillo. Todo en un espectáculo, seamos honestos, con algo de novelerío, una mijita de fomo y mucho de evento histórico.

El inicio de este fenómeno astronómico en la capital andaluza estaba fijado para las 19:41, aunque para entonces solo había grupos sueltos por el parque Vega de Triana. Claro, había un pequeño problema: 40 grados de temperatura. Poco a poco, y conforme el calor daba tregua, el paseo central se iba llenando de interesados gafas en mano.

"Yo viví ya un eclipse en 1972, cuando residía en Buenos Aires. Recuerdo perfectamente la luz, fue impresionante: los colores eran diferentes, parecía que estaba todo nublado sin estarlo, volaron los pájaros, ese paró el viento...", rememoraba Marcelo en un banco de este espacio verde. "Hoy he venido aquí, 52 años después de aquel momento, para repetir esa experiencia".

Jóvenes viendo el eclipse solar en un parque de Sevilla. / MARINA CASANOVA

Otros, sin embargo, no le daban tanta solemnidad al tema: "Estamos en Sevilla en agosto y aburridos, ¿qué vamos a hacer? Pues ver el eclipse. No hay muchas más opciones", soltaba con gracia Magdalena Rubio, sevillana de la Alameda. "Pero bueno, esto es una vez en la vida, así que había que venir también aquí, que por lo visto es donde mejor se ve".

"Un filtro sepia" a la hora clave

A las 20:36 llegó el momento clave: el punto álgido del eclipse, que en el caso de esta ciudad no ha llegado al 100%. Para entonces, la luz había cambiado en el ambiente: "Está todo en filtro sepia", "Parece la golden hour en una playa", "Qué paranoia, quillo", "Es como si bajaran el contraste de una foto al tope", se oía decir entre los asistentes. "Ahora solo queda una línea pequeña del sol, parece la sonrisa del gato de Alicia en el país de las maravillas", comentó otro espectador atento.

"Yo me esperaba algo más", lamenta por su parte Daniel Tamajón. No eclipsa para gusto de todos: "Lo del cambio de luz ha estado interesante, pero el sol tendría que haber apretado un poco más al final del partido", afirmaba con gracia este joven de Pino Montano. Tampoco convenció mucho a Marcelo, que giraba la mano de lado a lado en vertical, como diciendo que no ha sido tan impresionante como aquel momento que retenía en la memoria.

Conforme pasaban los minutos, todo volvía a la normalidad: "Ya se ha ido la luz amarilla esa", apuntaba una chavala aún con las gafas puestas. "Ahora que no hay eclipse está el sol como anaranjado, está más chulo así. Es como la portada de Get Lucky, el disco de Daft Punk", señaló su acompañante, ambos de pie en la Vega de Triana. Algunos, unos pocos, siguieron tirados en el césped, ya más pendientes de las litronas y las patatas fritas que del fenómeno astronómico.

Más de un siglo después del último eclipse solar visible en España, decenas de personas han pillado su bicicleta, un Tussam o la acera para presenciar este espectáculo en el cielo sevillano. Y como tras un partido del Cádiz o una cita de Tinder, la decepción ha invadido la cara de más de uno. A aquellos que sí han disfrutado de este momento, no os preocupéis: os quedan otros dos hasta 2028.