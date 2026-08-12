Todo lo que debes saber para seguir el eclipse solar de 2026 en Sevilla: la mejor hora, dónde verlo, qué gafas usar y la previsión del tiempo

Sevilla mira este miércoles 12 de agosto al cielo. El eclipse solar de 2026 podrá contemplarse desde toda la provincia y, aunque aquí no llegará a ser total, ofrecerá una imagen poco habitual: más del 90% del Sol quedará oculto por la Luna en el momento de mayor cobertura.

La cita llega además a una hora especialmente delicada para la observación. El eclipse alcanzará su máximo en Sevilla alrededor de las 20.37 horas, con el Sol ya muy bajo sobre el horizonte. Por eso, además de contar con unas gafas adecuadas, será fundamental elegir bien desde dónde verlo.

Las grandes llanuras del Bajo Guadalquivir, las marismas, algunas zonas del Aljarafe o espacios abiertos de Sevilla capital se encuentran entre las opciones. La clave no será alejarse de las luces de la ciudad, sino disponer de una vista completamente despejada hacia el oeste-noroeste.

Posición del sol el día del eclipse en Sevilla / Instituto Geográfico Nacional

A todo ello se suma el importante movimiento de personas que se espera durante la tarde. La Guardia Civil desplegará 130 agentes en la provincia de Sevilla para controlar el tráfico, vigilar los principales puntos de observación y reforzar la seguridad en los espacios naturales.

Esta es la guía con la hora del eclipse en Sevilla, los mejores lugares para observarlo y las recomendaciones imprescindibles para hacerlo sin poner en riesgo la vista.

¿A qué hora es el eclipse solar en Sevilla?

El eclipse tendrá lugar durante la tarde de este miércoles 12 de agosto de 2026 y será visible desde todos los municipios de la provincia de Sevilla. El momento más esperado llegará alrededor de las 20.37 horas, cuando se alcanzará la máxima ocultación del disco solar. En Sevilla, más del 90% del Sol quedará cubierto por la Luna.

Evolución temporal del eclipse del 12 de agosto en Sevilla capital / Instituto Geográfico Nacional

La hora concreta y las condiciones de observación pueden variar ligeramente dependiendo del municipio. Además, al producirse el fenómeno al atardecer, en algunos puntos el Sol se pondrá antes de que haya terminado completamente el eclipse. Precisamente por esa baja altura será especialmente importante tener despejada la zona del horizonte por la que desaparecerá el Sol.

Dónde ver mejor el eclipse en Sevilla

No será necesario buscar un lugar especialmente oscuro. Para observar este eclipse, lo fundamental será encontrar un espacio abierto con visión hacia el oeste-noroeste, sin árboles, edificios, montañas ni otros obstáculos que puedan ocultar el Sol cuando se encuentre cerca del horizonte.

Entre las zonas con mejores condiciones se encuentran las grandes llanuras del Bajo Guadalquivir y las marismas. Municipios como Isla Mayor y La Puebla del Río cuentan con amplias zonas agrícolas y paisajes muy horizontales.

También pueden encontrarse puntos favorables en espacios abiertos de la Dehesa de Abajo, aunque siempre deberán respetarse las posibles restricciones de acceso, la protección del entorno natural y las indicaciones establecidas para la jornada.

Otra posibilidad es desplazarse hacia el oeste de la provincia, especialmente a zonas abiertas de Aznalcázar, Pilas y Villamanrique. En estos casos conviene buscar explanadas, espacios recreativos o terrenos sin arbolado y evitar ocupar arcenes, caminos agrícolas o propiedades privadas.

El Aljarafe occidental también ofrece alternativas en municipios como Sanlúcar la Mayor, Olivares, Albaida del Aljarafe o Gerena.

¿Y dónde puede verse en Sevilla capital?

También será posible seguir el fenómeno sin salir de Sevilla. Algunos espacios abiertos de la Cartuja y el Parque del Alamillo pueden ofrecer buenas perspectivas siempre que exista una visión limpia hacia el oeste-noroeste.

Aquí será especialmente importante comprobar previamente el lugar concreto. Los árboles, edificios e incluso la cornisa del Aljarafe pueden impedir la visión cuando el Sol se encuentre muy bajo. Por ello, un punto aparentemente adecuado durante buena parte de la tarde puede dejar de serlo precisamente durante los minutos más importantes del eclipse.

Buscador: a qué hora se verá el eclipse en cada municipio de Sevilla

El eclipse podrá contemplarse desde todos los municipios de la provincia, aunque existen pequeñas diferencias en los horarios y las condiciones dependiendo de la localidad. En el buscador habilitado por este periódico puede introducirse el nombre de cada municipio para comprobar la hora de inicio, el máximo del eclipse y su final, además de otros datos de interés.

La magnitud señala qué parte del diámetro solar quedará cubierta por la Luna, mientras que la altura permite conocer a qué distancia estará el Sol del horizonte. El acimut, por su parte, indica la dirección hacia la que será necesario mirar.

Cómo mirar el eclipse sin dañar los ojos

Observar el eclipse directamente sin protección puede provocar lesiones graves e irreversibles en los ojos, incluso aunque una gran parte del Sol esté tapada por la Luna.

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía advierte además de un peligro añadido: el daño ocular puede producirse sin provocar dolor inmediato, de modo que la persona puede no darse cuenta mientras está mirando al Sol.

La principal norma es sencilla: nunca debe mirarse directamente al eclipse sin un filtro solar adecuado, ni siquiera durante unos segundos.

1.Ni gafas de sol, ni radiografías ni CDs

Las gafas de sol convencionales no sirven, independientemente de lo oscuras que sean.

Tampoco proporcionan protección suficiente las radiografías, CDs, diapositivas, gafas 3D de cine, cristales ahumados o filtros caseros.

Varias personas observan el eclipse anular de 2005 en el Planetario de Madrid. / EFE

La misma precaución debe extremarse con los aparatos ópticos. No debe observarse el Sol a través de teléfonos móviles, cámaras fotográficas, prismáticos, anteojos o telescopios si estos dispositivos no cuentan con filtros solares profesionales adecuados.

Prismáticos y telescopios pueden concentrar la radiación solar y aumentar considerablemente el riesgo de lesiones.

2.Cómo saber si unas gafas para eclipses son seguras

Para observar directamente el fenómeno deben utilizarse gafas especiales para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2. Antes de utilizarlas conviene comprobar también que se encuentran en perfecto estado y que no presentan arañazos, perforaciones, roturas, raspaduras o dobleces. Cualquier deterioro del filtro obliga a descartarlas.

Gafas homologadas para eclipses / David Zorrakino / Europa Press

Consumo aconseja comprobar además el marcado CE, la identificación del fabricante o importador y que las gafas incluyan instrucciones y advertencias de utilización. También recomienda comprarlas a través de establecimientos especializados o canales oficiales.

3.Atención: menos de un minuto seguido incluso con gafas homologadas

Utilizar gafas certificadas tampoco significa que pueda mantenerse la mirada fija en el Sol de manera indefinida. La recomendación difundida por la Junta de Andalucía es realizar observaciones de menos de un minuto seguido y hacer pausas periódicas.

El procedimiento correcto consiste en colocarse las gafas antes de mirar hacia el Sol, realizar una observación breve y apartar posteriormente la mirada antes de quitárselas. En el caso de niños, niñas o personas dependientes, un adulto debe supervisar que el filtro está correctamente colocado y se utiliza de manera adecuada.

Las gafas para eclipses tampoco deben situarse detrás del ocular de unos prismáticos o un telescopio. La concentración de luz y calor generada por estos aparatos puede deteriorar el filtro.

Seguridad: dispositivo especial de Guardia Civil y Policía Nacional en Sevilla

El eclipse no solo obligará a mirar al cielo. También tendrá consecuencias sobre el tráfico y los desplazamientos durante la tarde. La Guardia Civil movilizará a 130 agentes en la provincia de Sevilla ante la previsión de un incremento de vehículos hacia lugares con buena visibilidad.

El dispositivo estará coordinado desde el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Sevilla y reforzará la vigilancia en las principales carreteras, los accesos a los puntos de observación y los espacios naturales.

Panel informativo en autovía de Sevilla advierte a los conductores: «NO CONDUZCA CON GAFAS DE ECLIPSE» / Marina Casanova / ECA

También se desplegará un dispositivo especial de la Policía Nacional, con el fin de evitar que la singular afluencia de visitantes y observadores derive en incidentes que puedan afectar a la seguridad pública.

Entre las funciones principales que desarrollarán están el aseguramiento de los principales puntos de observación, evitar la saturación o el colapso en los accesos a los miradores o zonas elevadas así como el bloqueo de vías de emergencia. Además, se priorizará la presencia en aquellas zonas o lugares donde se prevé una afluencia relevante de visitantes como áreas de estacionamiento o nodos de transporte.

Nada de aparcar en arcenes o pistas forestales

La Guardia Civil ha pedido planificar con antelación los desplazamientos y consultar los lugares oficiales habilitados para la observación y las posibles zonas de exclusión.

También recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y los servicios de emergencia si se producen retenciones o restricciones.

Los coches deberán estacionarse exclusivamente en lugares permitidos. No se deben ocupar arcenes, pistas forestales ni carreteras estrechas, ya que un vehículo mal aparcado puede impedir el paso de ambulancias, bomberos u otros vehículos de emergencia.

Comienza el eclipse. / Zowy Voeten / EPC

Previsión del tiempo: cielos despejados, calor intenso y aviso naranja en Sevilla

La previsión especial elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta, en principio, a unas condiciones favorables para observar el eclipse en Sevilla este miércoles 12 de agosto. Predominarán los cielos despejados en todo el oeste peninsular a última hora de la tarde y aunque en Andalucía podrían aparecer algunas nubes altas en la zona oriental, Aemet recuerda que este tipo de nubosidad, en la mayoría de los casos, permite seguir observando el eclipse.

Aviso naranja este miércoles, 12 de agosto, en Sevilla / Aemet

El principal problema de la jornada será el calor. Según la Aemet, las máximas podrán superar los 40 grados en el valle del Guadalquivir, no obstante, a la hora del eclipse se espera que las temperaturas ya habrán descendido entre 2 y 5 grados respecto a las máximas alcanzadas durante la jornada. Para este miércoles están previstos además avisos naranjas por altas temperaturas en la campiña sevillana.