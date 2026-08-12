Los jóvenes andaluces tienen que destinar al menos el 60% de sus ingresos para acceder a una vivienda

La población joven andaluza sigue afrontando una gran paradoja. Cada vez hay más jóvenes dispuestos a trabajar y formarse pero las condiciones laborales, el acceso a la vivienda y las desigualdades económicas continúan dificultando su emancipación. Es una de las principales conclusiones del nuevo informe anual sobre la situación sociolaboral de la juventud en Andalucía elaborado por CCOO Andalucía.

El informe analiza la evolución de las condiciones de vida y trabajo de la población joven a partir de datos procedentes de censos, encuestas, investigaciones especializadas e indicadores oficiales. Además del empleo y la precariedad laboral, el documento aborda cuestiones y estudios como los salarios, la vivienda, la emancipación, la educación y la salud mental poniéndolos en convergencia con factores sociales y económicos que influyen sobremanera en la vida de las personas de corta edad con atención también a las diferencias entre las provincias andaluzas. María Núñez, responsable de Juventud de CCOO Andalucía. Núñez explica que el estudio pretende ir más allá de una recopilación de estadísticas: "No pretendemos que todo esto sea una simple recopilación de datos y estadísticas , es una verdadera radiografía de cómo vive una generación entera y cómo las condiciones laborales, económicas y sociales están condicionando proyectos de vida", apuntaba.

Más jóvenes activos y menos paro, pero con empleo precario

Aunque la población menor de 30 años ha descendido en Andalucía, la población activa juvenil ha aumentado hasta alcanzar el 59,8%. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo juvenil se ha reducido hasta el 20%, una evolución que CCOO vincula en buena medida a los efectos de la reforma laboral. Sin embargo, el sindicato advierte de que la mejora de las cifras de empleo no se ha traducido necesariamente en una mejora equivalente de las condiciones laborales.

El informe apunta además a una brecha de género en el acceso al mercado laboral. Las mujeres jóvenes concretamente siguen enfrentando una mayor dificultad de acceso al empleo: La tasa de paro femenina alcanza el 21,8% frente al 19,4% de los hombres. Mientras que su tasa de actividad de sitúa en el 57%, muy por debajo del 62,8% masculina. Para CCOO, estos datos reflejan la persistencia de barreras estructurales que dificultan la igualdad efectiva en el mercado de trabajo.

Pero el principal problema de la juventud andaluza no se limita al empleo. La calidad del trabajo es otro de los principales obstáculos: entre las personas menores de 30 años, alrededor de un 60% de los contratos son temporales, con especial incidencia en sectores como el de la agricultura y la ganadería, así como en ámbitos de la Administración pública vinculados a la educación y la sanidad. Esta temporalidad permanente "impide planificar el futuro y obliga a miles de jóvenes a vivir una incertidumbre constante" aseguraba María. Una situación que afecta además a más de la mitad de las personas en jóvenes de entre 26 y 24 años.

A esto, se le suma también la parcialidad, principalmente dirigida a las mujeres jóvenes, que vuelve a crecer hasta alcanzar el 31,1% rompiendo la tendencia descendente que venia presentando en los últimos años. Mientras que en el caso de los hombres jóvenes está la parcialidad en un 13,5%. CCOO relaciona esta diferencia con la segregación laboral por género y con una mayor presencia de las mujeres en sectores tradicionalmente feminizados, donde las condiciones laborales y salariales son menos favorables y la jornada parcial tiene una mayor presencia.

Más accidentes laborales entre los jóvenes

"Si hablamos de precariedad, también debemos hablar de seguridad". La precariedad también tiene una dimensión relacionada con la seguridad laboral: según los datos manejados en el informe, entre los trabajadores de 20 a 24 años los accidentes laborales en jornada aumentaron un 3,5%, mientras que los accidentes ocurridos in itinere crecieron un 7,8%.

En contraste, las franjas de edad más elevadas consiguen reducir de forma notable su siniestralidad, como en el tramo de edad de 40 a 44 años, donde los accidentes en jornada cayeron un 11,2%. "La juventud tiene derecho a volver a casa sana y salva después de cada jornada laboral" apuntaba Núñez. "Todo esto tiene una consecuencia en el día a día de los jóvenes, y esos son los bajos salarios" "Es cierto que en los últimos años ha habido un incremento de las retribuciones anuales, pero no son suficientes para igualarse a la media salarial que tiene el resto de tramos de edad" aseguraba la responsable de CCOO.

En este sentido, María Núñez subrayaba una vez más una brecha salarial entre géneros: "Las mujeres cobran 2.000 menos anuales en todos los tramos de edad que el resto de sus compañeros hombres" "Una diferencia que alcanza el 28,9% entre los 18 y los 25 años, y un 15,8% entre los 26 y los 35 años". La combinación de salarios reducidos, temporalidad y desigualdad salarial acaban traduciéndose en una consecuencia directa sobre la capacidad de emancipación de la población joven andaluza.

La emancipación juvenil, congelada desde el pasado año

Los datos en cuanto a la emancipación de los jóvenes andaluces el pasado año y sus vistas a futuro se presentaron por parte de CCOO como "demoledores": Una persona joven de entre 18 y 25 años tendría que destinar para una vivienda de 60 metros cuadrados el 124,2% de su salario en el caso de que quisiera acceder a una de 80 metros cuadrados sería del 152,8% de su salario. "No debe sorprender que la tasa de emancipación juvenil aparezca prácticamente congelada desde el pasado año hacia este" lamentaba Núñez.

No debe sorprender que la tasa de emancipación juvenil aparezca prácticamente congelada desde el pasado año hacia este María Núñez — Responsable de Juventud CCOO en Andalucía

Incluso la alternativa de alquilar una habitación supone un esfuerzo elevado: alrededor del 48% del salario de una persona joven, sin incluir otros gastos asociados a la vivienda. La situación mejora ligeramente con la edad, aunque continúa lejos de unos niveles considerados asumibles. Entre las personas de 26 a 35 años, el coste de la vivienda representa entre el 60% y el 70% de sus ingresos, según los datos expuestos por CCOO en el Informe Anual. En este contexto, la tasa de emancipación de los menores de 35 años se mantiene prácticamente estancada. El informe la sitúa en el 27,3%. "De poco sirve reducir el desempleo si trabajar no permite pagar un alquiler, acceder a una vivienda o llevar a cabo un proyecto de vida", apuntaba María Núñez.

Las personas menores de 35 años actualmente presentan una tasa de independización del 27,3%. "La juventud no quiere vivir eternamente en casa de sus padres, quiere poder independizarse sin arruinarse por ello" "De poco sirve reducir el desempleo si trabajar no permite pagar una vivienda o llevar a cabo un proyecto de vida" apunta María.

Toda esta casuística termina su cauce en un impacto dirceto en la salud mental en los jóvenes de Andalucía. La comunidad tiene a 140.000 jóvenes de entre 15 y 34 años con problemas de salud mental, una realidad cada vez más extendida y que afecta especialmente a la mujer, aseguran desde CCOO. "Porque la ansiedad. la frustración o la incertidumbre no aparecen de la nada; son también el resultado de una generación que se forma más, que trabaja más pero que tiene más difcultades para construir su futuro" aseguraba Núñez.

Una tasa de abandono escolar más baja que nunca

La evolución educativa ofrece algunos datos positivos. La tasa de abandono escolar a temprana edad se encuentra en su nivel más bajo, situada en el 14,5%. Sin embargo, el porcentaje de jóvenes con formación superior ha retrocedido un 0,6%, hasta situarse en el 45,4%. El CCOO relaciona este descenso, de manera directa, con factores como el aumento de los costes asociados a determinados estudios, las dificultades para acceder a plazas de Formación Profesional y el peso creciente de la oferta privada. "La educación pública no es un gasto, es la mejor inversión que puede hacer una sociedad", afirmaba Núñez durante la presentación. "Nadie debería dejar de estudiar por motivos económicos".

La educación pública no es un gasto, es la mejor inversión que puede hacer una sociedad María Núñez — Responsable de Juventud CCOO Andalucía

El informe dibuja así una situación en la que algunos de los principales indicadores laborales han evolucionado favorablemente, especialmente el desempleo, pero en la que persisten dificultades estructurales relacionadas con la estabilidad del empleo, los salarios, la vivienda y la igualdad. La conclusión de este informe, aseguraba María, se muestra muy clara: "Los datos demuestran que reducir desempleo no es suficiente si el empleo que se crea sigue siendo precario, temporal, mal remunerado y desigual".

El diagnóstico final de CCOO incide, sobretodo, en que la mejora de las estadísticas de empleo no puede considerarse suficiente ni satisfactoria si no viene acompañada de una mejora de las condiciones materiales de vida: "No podemos hablar de progreso cuando una generación entera trabaja sin emanciparse, cuando las mujeres continúan cobrando menos que los hombres por el mero hecho de ser mujeres, cuando la vivienda se ha convertido en un lujo y cuando la salud mental de miles de jóvenes se deteriora por culpa de la incertidumbre constante" alclaraba la responsable de Juventud en la presentación.

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La organización reclama, a partir de estos datos, la materialización real de políticas orientadas a facilitar el acceso a empleos estables y seguros, reducir las desigualdades salariales, garantizar el acceso a la vivienda y reforzar la educación pública. "La juventud andaluza no necesita discursos vacíos, necesita empleo estable y digno, igualdades, viviendas accesibles, educación pública de calidad, y entornos laborales seguros" "Garantizar el futuro de Andalucía pasa necesariamente por garantizar hoy un presente digno para la juventud" aseguraba María.