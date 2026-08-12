La odisea de encontrar gafas para el eclipse en Sevilla: "No quedan ya, pero por la tele se ve estupendamente"

Odiseo se tuvo que enfrentar a un cíclope gigante y a varios monstruos marinos. También soportó la ira de Poseidón y unos cuantos años de cautiverio junto a Calipso. Aunque esto se queda en una vulgar aventurilla si se compara con un reto mucho mayor: encontrar gafas para el eclipse solar en Sevilla. Sobre todo para aquellos que quieren disfrutar de este evento astronómico y que, por lo que sea, lo dejaron todo para última hora.

El grupo social ONCE anunció a finales de julio que repartiría de forma gratuita dos millones de gafas en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sin embargo, desde la pasada semana, la respuesta en todos los kioskos de cupones de la ciudad es la misma: "Lo siento, no me quedan". También hay algunos vendedores que dan incluso más detalles: "Perdona, pero volaron todas el primer día".

Cartel de "No hay gafas" en la ONCE / MARINA CASANOVA

Vale, no hay opciones gratuitas desde hace tiempo. Pero ¿y de pago? Está la cosa complicada también: en muchas ópticas se han acabado las existencias de gafas para el eclipse. "Las hemos vendido todas. De hecho, hemos tenido que hacer un pedido para este martes de otras 300 unidades más, y ya tenemos reservadas 200", cuentan en uno de estos negocios del barrio de Triana. "Está la gente agobiada con el tema, todo el mundo quiere una".

Porque, claro, no sirve una cualquiera: para mirar fijamente el sol hay que utilizar gafas específicas para eclipses, en buen estado y con la inscripción EN ISO 12312-2:2015, además del marcado CE. Más allá de farmacias, ópticas y puestos de la ONCE, pueden encontrarse también en grandes cadenas y supermercados como Aldi, Eroski, Alcampo, Carrefour o El Corte Inglés. Aunque a pocas horas de la cita, no es fácil dar con unas.

"Lo mejor es verlo por la tele"

"Al principio no teníamos, pero viendo la cantidad de gente que ha venido a preguntar si tenemos, nos hemos planteado intentar conseguirlas", aseguran en una farmacia de Los Remedios. "Ya no quedan gafas homologadas en los almacenes, aunque los clientes nos siguen preguntando mucho. A diario nos vienen alrededor de 40 o 50 personas", explica Margarita Aguilar, farmacéutica de Las Torres, ubicada en la calle Esperanza de Triana.

"Las gafas nos llegaron el jueves y el mismo jueves se agotaron", señala Aguilar. "Nuestra recomendación ya es que, por favor, por favor, que lo vean por la televisión. Que intenten verlo desde casa, que va a ser un minutito", aconseja esta farmacéutica. "No merece la pena arriesgarse la vista y, además, por la tele se ve estupendamente. Hay que tener mucho cuidado y, por supuesto, no hacer inventos caseros".