La avenida Medina y Galnares del barrio de San Jerónimo arranca su reasfaltado: estas son las 20 actuaciones en Sevilla durante el verano

El Ayuntamiento de Sevilla ha empezado a reasfaltar la avenida Medina y Galnares, arteria de entrada norte de la ciudad. Estos trabajos, desarrollados en esta vía del barrio de San Jerónimo, cuentan con una inversión de 380.000 euros y se están llevando a cabo en horario diurno de 6:30 a 15:30 horas hasta el 21 de agosto. Y en el margen opuesto, en el distrito Norte, es la calle Alejandro Sawa, en el barrio de las Naciones, la que se va a repavimentar a lo largo de toda su calzada, invirtiendo en ello 82.000 euros. Además de la propia calle Medina y Galnares.

Este verano se van a llevar a cabo más de una veintena de actuaciones para la mejora de viarios y espacios públicos por 2,2 millones de euros durante los próximos meses. En concreto se trata de veintiocho actuaciones de mantenimiento y mejora de viarios localizados en ocho distritos de la ciudad.

Las obras, consistentes en su mayoría en la repavimentación de calzadas y o acerados, y en coordinación con los distritos, se llevarán a cabo en Los Remedios, Casco Antiguo, Bellavista-La Palmera, Triana, Nervión, San Pablo-Santa Justa, Este-Alcosa-Torreblanca, Norte y Macarena, y afectan por tanto a calles o espacios localizados en esas zonas.

Reasfaltado de la avenida Medina y Galnares del barrio de San Jerónimo / Ayuntamiento de Sevilla

Zafarrancho de actuaciones de reasfaltado en Sevilla este verano

El que más actuaciones de este paquete concentra es el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, en el que se van a realizar obras en ocho calles. De este modo, se procederá a repavimentar las calzadas de los viarios Fernanda Calado Rosales, Flor de Retama, Flor de Papel, Taiwan, Flor de Albahaca y la segunda fase del reasfaltado de la Avenida República de China. Asimismo, se van a construir sendos acerados en las calles Éufrates (en el bulevar) y Flor de Albahaca (junto al vallado del Club de fútbol Andalucía Este). Estas obras suman una inversión de 600.531 euros.

Otro distrito que concentra varias intervenciones es Macarena. En este caso, se van a realizar seis operaciones de reasfaltado, en las calles Santa María del Rocío, Santa María Magdalena y Santa María de la Hiedra, Santa María de los Reyes, Santa María de Ordás, Fray Luis de Granada y, Amalia Torrijos, con un coste global que asciende a 257.000 euros.

Y dos son las repavimentaciones propuestas en el distrito Nervión, exactamente en las calles Luis Montoto y Marqués de Pickman, que se unirá a la futura culminación de la renovación de la Ronda del Tamarguillo con el asfaltado de la calle Clemente Hidalgo. En el caso de esta última la intervención es múltiple. Primeramente, se va a subsanar un hundimiento bastante pronunciado existente entre las calles Padre Pedro Ayala y Don Juan de Castilla, pero además se va a reparar el carril bici del lado derecho de la calle, buena parte del cual se encuentra deteriorado y, se va a reasfaltar al completo toda la calzada. Respecto a la calle Luis Montoto, la intervención se va a centrar en el tramo de calzada entre las Avenidas de la Buhaira y de Kansas City, que es el que se encuentra en peor estado. Ambas intervenciones suman 282.200 euros.

Reasfaltado de la avenida Medina y Galnares del barrio de San Jerónimo / Ayuntamiento de Sevilla

También dos son los espacios que experimentarán evidentes mejoras a nivel de pavimentos en el distrito San Pablo-Santa Justa. Exactamente, se va a intervenir en el núcleo residencial Santa Justa para reasfaltar el viario interior y reponer la parte del aparcamiento de hormigón que está deteriorada. La intervención en este punto incluye también el reasfaltado de la calle San Juan Bosco en su totalidad. El segundo espacio de este distrito sobre el que se va a actuar es la Plaza del niño de Vallecas. Se renovará todo su pavimento, incluyendo el del acerado exterior y el que limita con los parterres. Las dos intervenciones cuentan con un presupuesto prácticamente similar, que se eleva en conjunto hasta los 282.000 euros.

Los restantes distritos contabilizan una actuación en cada caso. De este modo, en el de Los Remedios, se ha aprobado la repavimentación de la calle Virgen de la Fuensanta, entre las calles Juan Sebastián Elcano y Monte Carmelo, con un coste de 63.370 euros¸ obra ya en ejecución. En el colindante distrito Triana, se llevarán a cabo tareas de reasfaltado en la barriada Santo Ángel de la Guarda para solucionar los desperfectos detectados en su pavimento. La inversión en este enclave se ha estimado en 48.680 euros. Esta actuación en el Santo Ángel, viene a completar las obras de mejora que se han venido realizando en los últimos meses en todo el entorno de Graham Bell, Juan Díaz de Solís y Rubén Darío. En este mismo distrito se reasfaltará López de Gomara, Ronda de Triana, en el tramo comprendido entre San Vicente de Paul y Avenida Expo 92; además del readoquinado de San Martín de Porres.

De otra parte, al distrito Casco Antiguo pertenece la calle Sol, que pasará ahora a convertirse en plataforma única en el callejón ubicado entre los números 9 y 19 de dicha vía; unas obras que se han presupuestado en 29.080 euros. Por otro lado, se procederá al reasfaltado del carril del Paseo de las Delicias afectado por los coches de caballos.

En otro extremo de la ciudad, en el distrito Bellavista-la Palmera, se encuentra la calle Cronos, que también va a ser objeto de obras para solucionar sus actuales problemas de accesibilidad. En este sentido, se va a adaptar la rampa existente a la normativa aplicable, se va a instalar una barandilla de 23,8 metros de longitud y, se va acondicionar el talud colindante, trabajos en los que se invertirán 45.134 euros.