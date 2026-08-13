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Un accidente en la Vía de la Plata provoca varios kilómetros de retenciones a la altura de Guillena

El siniestro se produce en la víspera del puente del 15 de agosto, uno de los corredores de mayor afluencia para los desplazamientos por carretera

Vídeo | Un accidente complica la salida por la A-66 en Guillena

Vídeo | Un accidente complica la salida por la A-66 en Guillena

Un accidente complica la salida por la A-66 en Guillena / DGT

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Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Un accidente de tráfico está complicando este jueves la circulación en la A-66 a la altura de Guillena, en la provincia de Sevilla. El incidente afecta a los vehículos que circulan en dirección a Extremadura y está provocando varios kilómetros de tráfico retenciones y lento, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El accidente se ha registrado sobre las 12.17 horas de este jueves, 13 de agosto, y según precisa el mapa del estado del tráfico de la DGT, las dificultades se concentran entre los kilómetros 799 y 796,9 de la A-66, conocida como la Vía de la Plata, uno de los principales corredores de salida de Sevilla hacia el norte de la provincia y Extremadura.

La DGT mantiene el tramo con nivel de servicio amarillo, que indica circulación irregular o lenta. La incidencia afecta al sentido decreciente de la autovía, es decir, a los vehículos que salen de Sevilla y circulancon dirección hacia Mérida y Extremadura.

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El incidente se produce en vísperas del la operación salida del 15 de agosto, unas jornadas en las que aumenta el número de desplazamientos por carretera y en las que la A-66 es una de las principales vías utilizadas para salir de Sevilla en dirección a Extremadura o al norte de España.

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