Un accidente en la Vía de la Plata provoca varios kilómetros de retenciones a la altura de Guillena
El siniestro se produce en la víspera del puente del 15 de agosto, uno de los corredores de mayor afluencia para los desplazamientos por carretera
Un accidente de tráfico está complicando este jueves la circulación en la A-66 a la altura de Guillena, en la provincia de Sevilla. El incidente afecta a los vehículos que circulan en dirección a Extremadura y está provocando varios kilómetros de tráfico retenciones y lento, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
El accidente se ha registrado sobre las 12.17 horas de este jueves, 13 de agosto, y según precisa el mapa del estado del tráfico de la DGT, las dificultades se concentran entre los kilómetros 799 y 796,9 de la A-66, conocida como la Vía de la Plata, uno de los principales corredores de salida de Sevilla hacia el norte de la provincia y Extremadura.
La DGT mantiene el tramo con nivel de servicio amarillo, que indica circulación irregular o lenta. La incidencia afecta al sentido decreciente de la autovía, es decir, a los vehículos que salen de Sevilla y circulancon dirección hacia Mérida y Extremadura.
El incidente se produce en vísperas del la operación salida del 15 de agosto, unas jornadas en las que aumenta el número de desplazamientos por carretera y en las que la A-66 es una de las principales vías utilizadas para salir de Sevilla en dirección a Extremadura o al norte de España.
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