Las pérgolas de la Expo'92 se recuperarán para el nuevo centro de empleo y coworking de la antigua Algodonera de Alcosa

La transformación del entorno de la antigua Algodonera Virgen de Los Reyes, situada en el barrio de Alcosa, suma un nuevo paso. El desarrollo urbanístico ubicado en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca se encuentra actualmente en plena fase de ejecución de obras. Las grúas y los andamios son los protagonistas de este entorno, donde hay previstas un total de 919 viviendas -468 libres y 451 de VPO-, aunque la nueva intervención se refiere al edificio principal, donde se encontraba la antigua factoría, que contará con un elemento emblemático en la memoria de los sevillanos: las pérgolas de la Expo'92.

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha dado luz verde al Servicio para la redacción de proyecto básico y de ejecución, así como el estudio de seguridad y salud, de las obras de rehabilitación integral de las dos naves industriales de la antigua Algodonera Virgen de los Reyes, para su adaptación a Centro de Orientación, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. Este contrato -que cuenta con 48 meses de ejecución y un presupuesto de 282.663 euros (IVA incluido)- también contempla la asistencia técnica a la dirección de obra.

El proyecto, en detalle

Una de las curiosidades con la que cuenta este contrato es la recuperación de las pérgolas de la Expo'92 para la reurbanización exterior del edificio. Hay que recordar que el pasado año el Ayuntamiento de Sevilla sacó a licitación un contrato para llevar estas infraestructuras a ocho colegios de la ciudad, aunque finalmente quedó desierta.

Las pérgolas de la Expo'92 se dispondrán en el exterior del edificio principal de la antigua Algodonera. / Ayuntamiento de Sevilla

Además, incluye una zona de Coworking y Emprendimiento que tendrá una superficie aproximada de entre 150 a 300 m² que contará con puestos flexibles y fijos, con iluminación ergonómica, con bancadas colaborativas para trabajo en grupo, salas de reuniones modulares (de entre 2 y 20 personas), espacios de videoconferencia insonorizados, un sistema de climatización sectorizado. y puntos de conexión eléctrica integrados en mobiliario técnico.

También incluye aulas de Formación Tecnológica de entre 100 y 150 m² por aula con los siguientes equipamientos: estaciones informáticas de última generación, pizarras digitales interactivas, sistemas audiovisuales y cámaras para clases híbridas, mobiliario adaptable para bootcamps, talleres y cursos intensivos. Se contemplan, además, laboratorios de realidad virtual e impresión 3D.

Área de mentoría y una zona destinada a la celebración de eventos

El centro contará con un Área de Mentoría y Asesoramiento, que dispondrá de salas de orientación individual, una zona polivalente para charlas con expertos y despachos para uso de consultores, mentores y personal del centro.

La zona de Eventos y Networking tendrá, por su parte, capacidad para entre 60 y 120 personas y un salón polivalente convertible mediante tabiques móviles, así como un escenario técnico con proyección y conexión directa al espacio social o cafetería del edificio, con espacios para eventos y exposiciones, accesibles desde la terraza exterior.

La zona de Servicios Comunes incluye la recepción y control de accesos, así como la zona administrativa. Mientras tanto, en el espacio de circulación exterior cubierto mediante las pérgolas reutilizadas de la Expo 92, se dispondrá de instalación de puntos de carga de vehículos de movilidad

Dentro del proyecto 'Sevilla Nuevo Este'

Esta nueva licitación se encuentra en el contexto del desarrollo del proyecto 'Sevilla Nuevo Este' para los barrios de Sevilla Este, Torreblanca y Alcosa, que incluye, entre otras cuestiones, un nuevo corredor verde, un pabellón deportivo cubierto, mejoras en colegios, instalaciones deportivas y calles del distrito, además del citado centro de emprendimiento en la Algodonera. Dicho proyecto está cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa operativo plurirregional 2021-2027.

Simulación gráfica de las nuevas viviendas en la antigua algodonera de Alcosa / Árqura Homes

El objetivo de su construcción es "promover la formación y el empleo a través de espacios de coworking y formación en nuevas tecnologías, asesoramiento a emprendedores y apoyo de mentoría a startups y empresas locales", señala el documento consultado.

En concreto, el proyecto plantea la recuperación patrimonial de dos las naves de carácter fabril, "con una actuación en la envolvente e incorporando sistemas actuales de sostenibilidad energética", que incluye una instalación fotovoltaica integrada, otra de microeólica urbana o sistemas de geotermia profunda y superficial, entre otras actuaciones.

El nuevo diseño no puede "desvirtuar la autenticidad" del edificio

Además, la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto debe tener en cuenta que la modernización de las naves no debe "desvirtuar la autenticidad ni los valores esenciales del conjunto, tanto desde el punto de vista espacial como técnico".

Desde la arquitectura se ha proyectado un entorno que no solo alberga actividades formativas y empresariales, sino "que promueve la creatividad, facilita el encuentro y fortalece el tejido socioeconómico local. El diseño combina estética contemporánea, eficiencia funcional y sostenibilidad, generando un espacio que evoluciona junto con la comunidad a la que sirve", añade el pliego.

Hace apenas dos meses, Urbanismo ya impulsó el contrato de asistencia técnica para estas obras con el objetivo que se llevara a cabo un análisis del estado real de los inmuebles antes de redactar y desarrollar el proyecto definitivo. En concreto, este encargo anterior se hacía cargo de un estudio patológico y otro geotécnico para analizar la cimentación, la estructura, los muros, pilastras, vigas, cargaderos, elementos metálicos, cerramientos y cubiertas, así como las características del terreno sobre el que se asientan los edificios.

Historia de la Algodonera Virgen de los Reyes

El edificio principal de la antigua Algodonera Virgen de los Reyes, de estilo regionalista y que fue levantado a partir de 1962, fue proyectado por el arquitecto Aurelio Gómez Millán. La barriada de Alcosa nace precisamente unos años después en este entorno, lo que permitió crecer la ciudad hacia el este, como en la actualidad lo que está haciendo hacia el sur.

La creación del Parque Alcosa viene precisamente dada para satisfacer una demanda de vivienda que existe en los años 60 y 70, y que sigue un proceso expansivo de la ciudad, donde se había acometido ya otras construcciones que se convirtieron en barrios, como Polígono San Pablo, Nervión o San José Obrero.