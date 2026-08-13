Urbanismo da licencia para apartamentos turísticos junto a 700 VPO en Fibes: la empresa asegura que serán "alojamientos transitorios"

El nuevo barrio junto al Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes, que contará con 691 viviendas protegidas de alquiler asequible y 152 alojamientos transitorios, ya se levanta en Sevilla Este. El pasado 16 de julio arrancaron las obras de construcción del considerado como el mayor proyecto de alojamiento destinado a alquiler asequible de Andalucía. Pero además de pisos para vivir o para estar en estancias cortas por trabajo o estudio, también los habrá para turistas. La Gerencia de Urbanismo se encuentra tramitando la licencia a través de la cual habrá apartamentos turísticos en este nuevo desarrollo residencial.

Realmente, dado que el suelo es terciario, el promotor estaba en su derecho de levantar alojamientos hoteleros o turísticos, pero en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía y Gobierno de España, optó por ceder la gran parte del espacio para VPO. Fuentes municipales confirman la tramitación de esta licencia para apartamentos turísticos. Destacan que sea una mínima parte de lo que podría haber habido -el suelo completo si el promotor hubiese querido- y que gracias a esa decisión y a la cooperación con Emvisesa se trata de un caso extraordinario en la ciudad que permitirá ganar VPO en suelo que no estaba contemplado para ese fin.

La promotora malaqueña Lagoom Living, por su parte, defiende que no habrá apartamentos turísticos. Prometen que los alojamientos transitorios no serán turísticos ni estos estarán incluidos aparte. Lagoom Living sostiene que la documentación del proyecto utiliza la categoría administrativa de "apartamentos turísticos" porque actualmente no existe una categoría específica en el plan general de Sevilla para los alojamientos de carácter transitorio. Esta clasificación administrativa es, por tanto, una cuestión vinculada exclusivamente al procedimiento de tramitación y no al uso o destino que Lagoom Living ha previsto para estos alojamientos. Lagoom Living transmite que el destino del proyecto está definido desde el inicio: se trata de alojamientos transitorios y no turísticos, destinados a personas que necesiten una solución habitacional temporal por circunstancias laborales o personales, durante un periodo máximo de un año.

Según el expediente al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, la Gerencia de Urbanismo concede la calificación ambiental solicitada por Distrito Z Re Developent SB III S.L para "la actividad de apartamentos turísticos", cuyo representante es el cofundador y CEO de la promotora malagueña Lagoom Living, encargada de impulsar el proyecto. No obstante, habiéndose emitido los informes técnicos y jurídicos, el expediente firmado por el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, a finales de julio (en fecha posterior al inicio de obras) considera que está en condiciones de ser aprobado próximamente en la Comisión Ejecutiva, a la vuelta del verano.

Los nuevos apartamentos turísticos de Sevilla Este tienen la calificación ambiental

Estos apartamentos turísticos estarán ubicados en la calle Doctor Miguel Rios Sarmiento, en la parcela municipal denominada R-1, reservada junto a Fibes para este desarrollo residencial que incluye también aparcamientos y equipamientos. Se considera que estos alojamientos cumplen con los requisitos ambientales y cuentan con un dictamen favorable porque el proyecto de urbanización no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.

No obstante, se trata de un visto bueno condicionado a que se cumpla con la totalidad de la normativa de protección ambiental y las condiciones generales y específicas de los informes técnicos y jurídicos. La calificación ambiental evalúa los efectos medioambientales de la actividad y determina su viabilidad y las condiciones en que debe desarrollarse.

Además, se especifica que en actividades a legalizar mediante declaración responsable se procederá la pérdida de eficacia de la calificación ambiental cuando no se presente dicha declaración responsable de actividad en el plazo de un año desde la notificación de la calificación. También en actividades a legalizar mediante licencia, procederá la ineficacia de la calificación ambiental si no se presenta solicitud de licencia de actividad en el plazo de seis meses, desde la finalización de las obras.

Nuevos pisos VPO en Sevilla Este / El Correo

El nuevo barrio de Sevilla Este alojará a 700 familias y tendrá piscinas y aparcamientos

Este futuro barrio de Sevilla contará con casi 700 pisos en total, a los que habrá que sumar los apartamentos turísticos una vez reciban luz verde de forma definitiva por parte de Urbanismo. De momento, en el proyecto presentado constaban 691 alojamientos VPO destinados a alquiler asequible, distribuidos en cuatro bloques de entre ocho y catorce plantas; y 152 alojamientos transitorios.

Según se ha dado a conocer hasta el momento, las viviendas serán de dos dormitorios (45 metros cuadrados) y tres dormitorios (60 metros cuadrados) con un precio medio de alquiler de 474,76 euros de precio, si bien el 85% están por debajo de los 500 euros y el 15% ligeramente por encima. El precio de estos alojamientos será limitado, con un máximo de 9,46 euros por metro cuadrado de superficie útil. En total, son más de 54.000 metros cuadrados.

Además, el complejo dispondrá de 715 plazas de aparcamiento, trasteros y una red de espacios compartidos entre zonas verdes, zonas comunitarias, piscina, áreas deportivas, coworking, salas multiusos, lavanderías y espacios de ocio pensados para el uso cotidiano. Los alojamientos contarán también con ventilación cruzada, envolventes térmicas de alto rendimiento, cubiertas fotovoltaicas y doble calefacción energética A.

El proyecto residencial junto a Fibes cuesta 143 millones de euros y es cedido hasta 2089

A mediados de julio comenzaron las obras de esta promoción impulsada por la promotora malagueña Lagoom Living, mediante colaboración público-privada, con una inversión de 143 millones de euros. Esta empresa privada, tras la firma de la escritura pública en diciembre de 2025 con el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, podrá hacer uso desde 2025 hasta 2089, de una cesión demanial por parte de Emvisesa para la construcción y explotación de la parcela denominada R-1 a cambio de un canon que supera los 15 millones de euros (IVA no incluido).

Además, de la inversión total, hay 24,4 millones de euros procedentes del fondo Next Generation EU, gestionados por la Junta de Andalucía en el marco del PRTR. El destino exclusivo de la concesión demanial será la realización de las construcciones en la rasante y en el suelo y el subsuelo de las parcelas. La empresa adjudicataria tiene como obligación proyectar, costear, construir y explotar el edificio de alojamientos protegidos, los usos terciarios, aparcamientos, y otros edificios anejos, urbanización, ajardinamientos y otras construcciones, además de su conservación, mantenimiento, reparación y reposición. También explotar la edificabilidad que se materialice bajo rasante.

Lagoom Living Sevilla Este inició su fase de ejecución en julio tras culminar el proceso de licitación, adjudicación y planificación técnica. Las obras que se prolongarán durante los próximos 28 meses y su finalización está prevista para noviembre de 2028. Las obras están siendo ejecutadas por Sacyr que, con un modelo constructivo basado en la industrialización y la prefabricación, utilizará una metodología que permitirá mejorar la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad del proceso de ejecución. Durante los próximos meses se llevarán a cabo los trabajos de implantación de obra, el movimiento de tierras -que se prolongará aproximadamente durante seis meses- y la ejecución de los sistemas de contención, dando paso posteriormente al desarrollo progresivo del complejo residencial.