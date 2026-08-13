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Sevilla

Urbanismo aprueba un millón de euros para reparar desperfectos de los 200 kilómetros de carril bici de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla lanza un servicio de mantenimiento, reparación y mejora de las vías ciclistas de la ciudad para solucionar fallos y actuar en obras, del cual más de 100.000 usuarios al día se verán beneficiados

Carril bici en la Avenida de la Constitución de Sevilla

Carril bici en la Avenida de la Constitución de Sevilla / Jorge Jiménez

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Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

Sevilla cuenta con una red ciclista de aproximadamente unos 200 kilómetros, si bien están en marcha actuaciones para ampliarla. Y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla calcula que esta infraestructura es utilizada diariamente por más de 70.000 usuarios de bicicletas y más de 40.000 usuarios de VMP, entre otros. Es decir, un total de 110.000 usuarios que se verán beneficiados por el nuevo plan de choque lanzado por el Gobierno de José Luis Sanz para blindar los carriles durante dos años, a través de un contrato que busca la inspección, mantenimiento, reparación y mejora en caso de que haya algún desperfecto o exista la posibilidad de dar un mejor servicio.

Para ello, el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado la licitación de este contrato, para el cual las empresas interesadas en llevarlo a cabo podrán enviar sus ofertas hasta el 9 de septiembre. En total tiene un importe de 2.082.644,63 euros, de los cuales 1.200.000 euros se invertirán en cada uno de los dos años que estará en vigor el servicio.

Sevilla refuerza su respuesta ante desperfectos y problemas de seguridad en carriles bici

El pliego consultado por este periódico hace especial énfasis en que el nuevo contrato no se limitará a conservar los carriles bici existentes, también permitirá encargar actuaciones especiales de renovación, remodelación y mejora de la red cuando coincidan con otras obras municipales. Uno de los elementos centrales es reforzar la capacidad de respuesta ante desperfectos y problemas de seguridad.

La adjudicataria deberá atender incidencias procedentes de avisos ciudadanos, la plataforma municipal PGICS, el servicio REUR 072, Policía Local, Bomberos o CECOP, además de las detectadas mediante sus propias inspecciones. Para ello tendrá que disponer de un servicio de retén durante todo el año y un teléfono operativo las 24 horas, incluidos sábados, domingos y festivos. Las intervenciones consideradas inmediatas tienen fijado un plazo de respuesta de hasta 72 horas, aunque en caso de riesgo deberá actuarse de forma inmediata al menos para eliminar o señalizar el peligro. El contrato también contempla actuaciones extraordinarias vinculadas a grandes eventos de la ciudad, como Semana Santa, Feria, Navidad, cabalgatas, conciertos o pruebas deportivas.

Obras en el carril bici Puente de San Telmo para ampliar el paso peatonal.

Obras en el carril bici del Puente de San Telmo para ampliar el paso peatonal / Elizabeth Arria

El mantenimiento abarcará mucho más que el pavimento. Se incluyen señalización, aparcabicicletas y biciestaciones, así como la detección de raíces, vegetación, arquetas, suciedad, contenedores, postes, báculos de alumbrado u otros obstáculos que puedan comprometer la circulación o la seguridad. La adjudicataria deberá realizar inspecciones periódicas de la red, documentar las intervenciones con fotografías antes y después de los trabajos, elaborar estadísticas por barrios o distritos, colaborar en la actualización del inventario municipal y presentar un informe anual sobre las actuaciones ejecutadas y su coste.

Una plataforma digital controlará el estado de los carriles bici de Sevilla

El Ayuntamiento quiere además que toda esta conservación tenga un fuerte componente tecnológico. La empresa deberá aportar y mantener una plataforma digital para gestionar y geolocalizar las actuaciones, con consulta en tiempo real, aplicación móvil para los inspectores e integración con los sistemas de información geográfica de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Los datos serán de titularidad municipal y, tres meses antes de que termine el contrato, deberán estar alojados en los servidores del Ayuntamiento. El adjudicatario deberá disponer también de oficinas, almacenes y garajes en el área metropolitana, mantener material de reposición almacenado y contar con maquinaria específica, vehículos y personal técnico especializado.

En caso de que haya obras, se exige que se mantenga en lo posible la continuidad del tráfico peatonal, ciclista y rodado, se garanticen itinerarios alternativos accesibles y se protejan especialmente a las personas con discapacidad. Las intervenciones deberán coordinarse con Movilidad, Parques y Jardines, Lipasam y Tussam cuando afecten al tráfico, al arbolado, a los contenedores o al transporte público. El contrato tendrá inicialmente dos años de duración, con posibilidad de dos prórrogas adicionales de hasta un año cada una, por lo que podría alcanzar cuatro años.

Nuevos separadores para proteger los carriles bici de Sevilla

Además de esta actuación, anteriormente el Gobierno local ya había puesto en marcha un nuevo contrato para cambiar el modelo de separadores que protegen el carril bici, mediante la retirada e instalación de estas barreras físicas en las vías ciclistas de la ciudad. Serán de PVC reciclado, reflectantes y fotoluminiscentes. Se propone la retirada de todos aquellos separadores que se encuentren en mal estado y su sustitución o nueva colocación con los elementos a suministrar", señalaban desde la Gerencia de Urbanismo.

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Concretamente, se instalarán mil nuevos delimitadores gracias a una inversión municipal que asciende a hasta los 91.100,90 euros (IVA incluido), según las condiciones del contrato, que engloba también los trabajos para quitar los viejos y llevarlos al vertedero.

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