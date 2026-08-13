Conciertos, exposiciones y visitas gratuitas: qué hacer en Sevilla durante la próxima semana para huir del calor de agosto

Sevilla mantiene activa su agenda cultural en pleno mes de agosto con una programación que combina música en directo, patrimonio y exposiciones. Entre este jueves 13 y el miércoles 19 de agosto, los principales atractivos estarán en las Noches de Verano del Palacio de los Marqueses de la Algaba y en las Noches en los Jardines del Real Alcázar, dos de las citas estivales ya habituales en la capital hispalense.

La programación se completa con visitas a la Real Fábrica de Artillería y al Ayuntamiento de Sevilla, talleres y distintas muestras de arte contemporáneo y fotografía repartidas por la ciudad.

Tres noches de música gratuita en el Palacio de la Algaba

El patio mudéjar del Palacio de los Marqueses de la Algaba vuelve a convertirse este verano en escenario al aire libre con la undécima edición de su ciclo de conciertos. Las actuaciones comienzan a las 21.30 horas y tienen entrada gratuita con reserva previa, hasta completar el aforo.

La primera cita de esta semana será este jueves 13 de agosto, con Johanna Rose y Javier Núñez, que ofrecerán un programa de música barroca para viola da gamba y clave.

El ciclo continuará el martes 18 con La Chocolata y su propuesta Ranchulerías y otros flamencos mestizos, mientras que el miércoles 19 llegará el turno de Swamp, con un recorrido por el folk rock y el blues estadounidense de las décadas de los 60 y 70. Las invitaciones se habilitan semanalmente de lunes a jueves a partir de las 10.00 horas a través de la web municipal y cada persona puede reservar un máximo de dos entradas por concierto.

Cinco nuevos conciertos en los jardines del Real Alcázar

También continúa la XXVII edición de las Noches en los Jardines del Real Alcázar, que este año suma un total de 63 conciertos entre finales de junio y el 19 de septiembre en el Jardín del Cenador de la Alcoba.

Durante los próximos días están previstas cinco actuaciones, todas a las 22.30 horas. Este jueves 13 actuará Pájaro Guitar Duo con Las Criaturas y el viernes 14 será el turno de Andrés Iwasaki, que presentará Bajo la luna, bajo mi techo.

El sábado 15 llegará Rusted con su propuesta Electro folk desde la orilla atlántica. Tras la pausa del domingo y el lunes, la música regresará el martes 18 con Antonia Ferrà y Sunshine. El miércoles 19 cerrarán la programación semanal Graci Rodríguez y Manuel Soto Noly, con El campo no tiene llave; raíces y sueños de libertad. Las entradas para estas actuaciones se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial del ciclo.

Visitas y talleres gratuitos en la Real Fábrica de Artillería

La programación cultural municipal ofrece además alternativas durante el día. Los miércoles y jueves a las 10.00 horas se organizan visitas guiadas a la Real Fábrica de Artillería, con un recorrido por el edificio y por las exposiciones Hierve el huerto, ¡oh, oh!, de Irene Infantes, y Te dormirás y soñarás con la canción de las flores, de Raquel Algaba. A las 11.30 horas de esos mismos días se celebran talleres relacionados con las exposiciones.

Por otra parte, los viernes a las 10.00 horas pueden realizarse visitas guiadas a Obras maestras de la pintura sevillana, instalada en la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento. Tanto las visitas como los talleres son gratuitos, aunque requieren inscripción previa.

Arte contemporáneo, fotografía y grandes nombres de la pintura sevillana

La oferta expositiva permitirá además aprovechar estos días de agosto para visitar algunas de las muestras abiertas actualmente en Sevilla. En la Real Fábrica de Artillería, Irene Infantes presenta Hierve el huerto, ¡oh, oh!, un proyecto concebido específicamente para este espacio patrimonial que conecta memoria, territorio, arquitectura y el pasado agrícola e industrial del enclave. La exposición permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre y cuenta con entrada libre hasta completar aforo.

En el mismo espacio puede visitarse también hasta esa fecha Te dormirás y soñarás con la canción de las flores, de Raquel Algaba. A través de esculturas de cerámica pintada, dibujos y escenografías, la artista sevillana parte del mito de los comedores de loto para abordar cuestiones como la felicidad, el deseo, la memoria y la utopía.

La Sala Atín Aya, por su parte, acoge Maquinaciones para un decenio (Años 70, siglo XX), dedicada al fotógrafo sevillano Pive Amador. Comisariada por Fran G. Matute, la muestra reúne más de 200 fotografías, muchas de ellas inéditas, con las que se reconstruye una Sevilla marcada por la contracultura, la música y las transformaciones sociales de los años setenta. Su trabajo estuvo relacionado con nombres fundamentales de la escena sevillana como Lole y Manuel, Veneno, Pata Negra, Imán o Silvio. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre.

Velázquez y Murillo en el Ayuntamiento

Otra de las propuestas destacadas es Obras maestras de la pintura sevillana, instalada en la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento de Sevilla con piezas procedentes de la Fundación Focus Loyola.

La muestra, comisariada por Juan Suárez, reúne cuatro obras del patrimonio artístico hispalense: una Vista de Sevilla de autor anónimo, Santa Rufina y La imposición de la casulla a San Ildefonso, de Diego Velázquez, y San Pedro penitente, de Bartolomé Esteban Murillo. El acceso es gratuito hasta completar aforo de lunes a sábado, entre las 9.30 y las 14.00 horas. La documentación municipal no concreta por el momento la fecha de clausura de la exposición.

La agenda se completa en el Centro de la Cerámica de Triana con Ritos, retos y restos, una muestra colectiva con obras de Belén García-Mendoza, Bárbara Pérez, Celia Macías, Ana Rod, Lusesita y José Luis Vicario que aborda la relación entre materia, memoria, intuición y los procesos previos a la creación artística. Según la programación municipal, permanecerá abierta hasta el 10 de octubre de 2026.

Con esta combinación de conciertos nocturnos, patrimonio y exposiciones, Sevilla mantiene durante la semana central de agosto una amplia oferta cultural tanto para quienes permanecen en la ciudad como para los visitantes que pasan estos días en la capital andaluza.