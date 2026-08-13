Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Niebla actualizaciónDANA lluvias AndalucíaDónde ver el Inter BetisDónde ver el Sevilla FC - RayoApartamentos turísticos Sevilla EsteMapa tiempo real incendio NieblaCorral de las FloresEclipse más espectacular 2027Urgencias eclipseProyecto pérgolas ExpoHeces centro de salud
instagramlinkedin

Virgen de los Reyes

Cortes de tráfico, refuerzo de Tussam y un dispositivo de limpieza especial: así es el operativo por la procesión de la Virgen de los Reyes en Sevilla

La procesión de la Virgen de los Reyes, que se celebra el 15 de agosto, contará con cortes de tráfico y accesos controlados al entorno de la Catedral

La Virgen de los Reyes, por las calles de Sevilla, en la celebración del pasado 15 de agosto de 2025

La Virgen de los Reyes, por las calles de Sevilla, en la celebración del pasado 15 de agosto de 2025 / Francisco J. Olmo / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Emma Rocha

Emma Rocha

Sevilla

Comienza la cuenta atrás para uno de los días grandes en la ciudad de Sevilla. La procesión de la Virgen de los Reyes es una de las citas religiosas más aclamadas por sevillanos y visitantes. Como cada año, la comitiva tendrá lugar este próximo sábado 15 de agosto, día de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Tal como marca la tradición, la jornada comenzará de madrugada con la llegada de numerosos peregrinos y fieles a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Catedral de Sevilla.

Con motivo de esta conmemoración, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza con motivo de la tradicional procesión de Nuestra Señora de los Reyes. En el operativo participan Policía Local, la empresa municipal de transportes Tussam, y la empresa municipal de limpieza, Lipasam.

Cortes de tráfico y accesos

La Policía Local de Sevilla establecerá desde primera hora de la mañana del sábado diferentes cortes de tráfico para impedir el acceso de vehículos a las principales calles y espacios afectados por el recorrido procesional. Los principales puntos de corte se situarán en Segovia, Abades, Guzmán el Bueno; Plaza de la Pescadería, Cuesta del Rosario, Luchana; Plaza de San Francisco, Hernando Colón; y Almirantazgo, Postigo del Carbón, con el objetivo de evitar la circulación de turismos, motocicletas y bicicletas hacia la calle Alemanes, la Plaza del Triunfo, la Plaza Virgen de los Reyes y la Avenida de la Constitución. Durante la procesión también se establecerán controles de los pasillos de tránsito y evacuación en distintos puntos del recorrido.

El acceso al entorno de la Catedral se permitirá a partir de las 7.00 horas a través de los puntos habilitados en la Puerta de San Miguel, en la Avenida de la Constitución, y en la Puerta de Campanillas, frente al Convento de la Encarnación. La Policía Local, con el apoyo de voluntarios de Protección Civil, controlará en todo momento el tránsito de personas y los accesos a las zonas acotadas.

El dispositivo de Policía Local contará con efectivos de distintas unidades, destinados a la regulación del tráfico, el control de accesos y pasillos de evacuación, la vigilancia de la venta ambulante no autorizada y las ocupaciones de la vía pública, así como con efectivos de la Unidad de Gala y Policía Turística, que también prestarán apoyo al desarrollo de los actos militares y al acompañamiento de las tropas participantes. Desde la Policía Local se recomienda a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación, evitar circular con un vehículo privado por las zonas damnificadas y atender en todo momento las indicaciones de los agentes, especialmente durante las horas de mayor concentración de público.

Tussam se reforzará y comenzará a las 6.30 horas

Para atender el incremento previsto de demanda hacia el centro de la ciudad, la empresa municipal Tussam ha planificado un servicio especial de autobuses que afectará a la mayoría de las líneas radiales durante toda la mañana del sábado, con un incremento de la oferta global que oscilará entre el 20 y el 25% respecto a la de un domingo o festivo habitual de los meses de verano.

En un número importante de líneas el servicio comenzará a las 06.30 horas, 30 minutos antes de lo habitual, para las líneas con parada terminal en el centro de la ciudad y mayor incremento de viajeros: las líneas 3, 5, 12, 13, 15, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 40, 41, 43 y el Metrocentro. También se reforzarán, sin modificar su horario de inicio, las líneas 1, 10, 11, 14, 20, 22, 24 y 37. En conjunto, se han planificado 24 coches de refuerzo, que se asignarán prácticamente a todas las líneas radiales, con mayor intensidad en las de más demanda, además de las líneas transversales 1, 3 y 5.

Un dispositivo de limpieza con 67 trabajadores y 33 vehículos

El Consistorio, a través de Lipasam, ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza viaria y recogida de residuos integrado por 67 trabajadores y 33 vehículos, que atenderán la limpieza del recorrido de la procesión y de los aledaños más afectados por la afluencia de público. Al igual que en años anteriores, el dispositivo se ha reforzado por las medidas preventivas frente al estrés térmico.

Noticias relacionadas y más

El plan contempla una limpieza general previa a la procesión para que el recorrido luzca en su máximo esplendor, así como dos equipos de intervención rápida durante el desarrollo del cortejo, dispuestos a atender cualquier incidencia dentro del itinerario o en las zonas afectadas por el paso de la procesión. Una vez finalizada esta, se acotará el recorrido para retirar la cera depositada en el pavimento del recorrido para evitar caídas y accidentes, con tres equipos especiales desincrustadores de agua a alta presión. A continuación, se realizará una limpieza intensiva del itinerario mediante barrido manual y baldeo mecanizado, además de un tratamiento de barrido mecánico en el resto de zonas afectadas. Por la noche, varios efectivos realizarán un repaso general de toda la zona y atenderán las incidencias que puedan llegar a producirse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro becerras desaparecen de una finca y aparecen marcadas con otro hierro en El Ronquillo
  2. Todo lo que debes saber para seguir el eclipse solar de 2026 en Sevilla: la mejor hora, dónde verlo, qué gafas usar y la previsión del tiempo
  3. Investigan un homicidio en Camas tras hallar muerto de forma violenta a un hombre
  4. Sevilla cerrará dos parques esta semana para luchar contra el mosquito del virus del Nilo tras el aumento de casos
  5. Tres detenidos cuando preparaban una oleada de robos en viviendas en Sevilla Este
  6. Tres detenidos tras agredir a un vigilante de seguridad en el Hospital Virgen del Rocío
  7. Restablecidos los trenes desde Sevilla hacia Cádiz y Málaga tras tres horas de interrupción
  8. La saturación de la red eléctrica amenaza la construcción de 12.500 viviendas en Entrenúcleos y Palmas Altas

Conciertos, exposiciones y visitas gratuitas: qué hacer en Sevilla durante la próxima semana para huir del calor de agosto

Conciertos, exposiciones y visitas gratuitas: qué hacer en Sevilla durante la próxima semana para huir del calor de agosto

Nueva agresión a un médico en Sevilla: una paciente esparce heces en un centro de salud de Triana

Nueva agresión a un médico en Sevilla: una paciente esparce heces en un centro de salud de Triana

Urbanismo da licencia para apartamentos turísticos junto a 700 VPO en Fibes: la empresa asegura que serán "alojamientos transitorios"

Urbanismo da licencia para apartamentos turísticos junto a 700 VPO en Fibes: la empresa asegura que serán "alojamientos transitorios"

La festividad de la Virgen de los Reyes contará con un concierto de vísperas, 44 gallardetes y un repertorio de 17 marchas

La festividad de la Virgen de los Reyes contará con un concierto de vísperas, 44 gallardetes y un repertorio de 17 marchas

Polémica por los nuevos apartamentos turísticos de Sevilla Este: el PSOE rechaza que formen parte del proyecto de VPO junto a Fibes

Polémica por los nuevos apartamentos turísticos de Sevilla Este: el PSOE rechaza que formen parte del proyecto de VPO junto a Fibes

Lagoom Living defiende que los 152 alojamientos previstos en Sevilla Este "serán transitorios y no turísticos"

Lagoom Living defiende que los 152 alojamientos previstos en Sevilla Este "serán transitorios y no turísticos"

Cortes de tráfico, refuerzo de Tussam y un dispositivo de limpieza especial: así es el operativo por la procesión de la Virgen de los Reyes en Sevilla

Cortes de tráfico, refuerzo de Tussam y un dispositivo de limpieza especial: así es el operativo por la procesión de la Virgen de los Reyes en Sevilla

El histórico Corral de las Flores del centro de Sevilla se transforma: 18 apartamentos protegidos para menores de 35 años por 292 euros al mes

El histórico Corral de las Flores del centro de Sevilla se transforma: 18 apartamentos protegidos para menores de 35 años por 292 euros al mes
Tracking Pixel Contents