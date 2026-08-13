Las hermandades de Sevilla se movilizan ante el terremoto de Colombia e inician una campaña para ayudar a la población

"Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en Colombia". Así valoraba el director general del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, el terremoto de magnitud 7,4 que el pasado lunes por la mañana sacudía la parte occidental del país cafetero. El temblor dejaba decenas de muerte a su paso e importantes daños materiales, estando el epicentro del desastre en el municipio de San José del Palmar. Aún así, se sentía en todo el país, así como en otros como Panamá, Venezuela y varias provincias de Ecuador.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informaba este jueves de que un ciudadano español, que contaba con la doble nacionalidad, ha fallecido en el terremoto, mientras que la cifra de nacionales sin localizar desciende de 75 a tan sólo 12. Al menos 265 personas han muerto y 3.500 han resultado heridas, según ha informado el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en declaraciones a la prensa en Bogotá.

Ante la situación de emergencia que en el país acontece, son muchas las ciudades de España que se encuentran organizadas para aportar ayuda económica, material o alimentaria que viaje hasta el propio lugar de la tragedia, y la ciudad de Sevilla no es una excepción.

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la capital andaluza ha anuciado este jueves una campaña de solidaridad con objeto de colaborar en la ayuda a los afectadps por el terremoto. Bajo el lema "Las Hermandades de Sevilla, con Colombia", el órgano sevillano a través de su proyecto 'Fraternitas' ha querido sumarse a una recaudación de fondos que transpasará de manera directa a las zonas afectadas contando con la mediación de Cáritas, que se encargará de canalizar estas aportaciones económicas.

El anuncio de la iniciativa se ha hecho a través del perfil oficial de la entidad en las diferentes redes sociales apuntando a que se debe a una necesidad urgente "ante la difícil situación que atraviesa el pueblo colombiano".

"Como ya se realizó en situaciones similares anteriormente como el volcán de Palma, la DANA de Valencia, o recientemente en el trágico terremoto en Venezuela, el Consejo de Hermandades ha vuelto a abrir ese canal para recabar ayuda económica, y hacérsela llegar directamente a la población más afectada después de lo ocurrido el pasado lunes en Colombia" explican desde el consejo.

Además, el propio Consejo de Cofradías insta a todas las Hermandades de Sevilla a que se unan impulsando sus propias acciones solidarias conforme a la causa y que posteriormente sumen los fondos recaudados a esta iniciativa conjunta. "Es una acción que se realiza de la mano de Cáritas Diocesana, con la cual estamos compenetrados y por supuesto con la necesaria siempre ayuda a la hora de la difusión de todas las Hermandades de Sevilla, de ahí el título de nuestra campaña" "No es una campaña exclusiva del Consejo como institución, sino de todas las corporaciones sevillanas porque a todas se les incita a que a través de sus canales y redes se hagan eco de esta campaña solidaria", asegura Moisés. El responsable del Consejo confesaba con orgullo el éxito de la última iniciativa solidaria por parte de los cofrades y sevillanos: "La ayuda para Venezuela terminó siendo de unos 18.000 euros los que a través de esta campaña se han podido enviar directamente al país venezolano" "En esa misma línea se trabaja ahora para la población de Colombia".

Por su parte, la organización Cáritas Sevilla se suma a la respuesta por Cáritas Española para atender a las personas afectadas por el sismo realizando una aportación inicial de 10.000 euros destinada al apoyo de la respuesta de emergencia que Cáritas Colombia se encuentra desarrollando sobre el terreno afectado. La ayuda, aseguran desde la organización, permitirá "reforzar el acceso de las personas damnificadas a recursos esenciales como agua potable, productos de higiene, atención sanitaria, asistencia alimentaria y alojamiento temporal".

En este sentido, las evaluaciones de las zonas damnificadas continúan en proceso y las necesidades de las mismas podrían seguir en aumento en próximos días a medida que los equipos humanitarios logren acceder a las áreas más remotas y aisladas perjudicadas por el temblor. Es por ello que desde Cáritas se ha hecho un llamamiento a la solidaridad de toda la sociedad sevillana para apoyar a las personas que han visto sus vidas gravemente aquejadas por la catástrofe.

Las personas que deseen colaborar pueden realizar sus aportaciones a través de los canales habilitados por Cáritas Diocesana de Sevilla.