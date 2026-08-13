El histórico Corral de las Flores del centro de Sevilla se transforma: 18 apartamentos protegidos para menores de 35 años por 292 euros al mes

El centro de Sevilla, cada vez más entregado al turismo con la expulsión de vecinos, no sucumbirá fácilmente. El alcalde, José Luis Sanz, ya anunció un plan para recuperar viviendas residenciales y la Junta de Andalucía también está colaborando en este objetivo. En su caso, con el fin de conseguir hogares asequibles para jóvenes mediante nuevas promociones protegidas recuperando edificios en desuso, se ha rehabilitado el histórico Corral de las Flores ubicado en el número 22 de la calle San Roque de Sevilla para transformarlo en 18 apartamentos protegidos que irán destinados a alquiler especial, a los que podrán optar jóvenes menores de 35 años con ingresos limitados.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha estado visitando esta promoción y ha dado más detalles de cómo ha sido ese proceso de recuperación del inmueble y cómo se reutilizará. "Es uno de los tantos proyectos que quedaron abandonados por los gobiernos anteriores y en los que hemos venido trabajando en estas dos últimas legislaturas. Este edificio icónico del casco antiguo de Sevilla se ha convertido en un núcleo residencial para jóvenes, que tendrán la oportunidad de vivir en el centro histórico de su ciudad", ha valorado.

18 nuevos apartamentos asequibles en el centro de Sevilla para jóvenes de 35 años

La promoción está en un edificio con un importante valor histórico y social para Sevilla. Se trata del inmueble conocido durante el siglo pasado como Corral de las Flores, que fue uno de los tradicionales corrales de vecinos del casco histórico, donde convivieron durante décadas numerosas familias humildes.

El antiguo corral de las Flores de la calle San Roque, visitado por la consejera Rocío Díaz / Junta de Andalucía

El proyecto de rehabilitación se inició en 2009, aunque quedó paralizado durante años hasta que el actual Gobierno andaluz retomó la actuación para culminar su transformación en una promoción de alojamientos protegidos destinados a jóvenes. "Hemos transformado lo que se había convertido en un esqueleto de hormigón degradado por el paso del tiempo, reconstruyendo un edificio residencial adaptado a las necesidades de nuestros jóvenes y conservando su arraigo cultural", ha asegurado Díaz.

El Gobierno andaluz ha destinado más de 1,6 millones de euros a la rehabilitación de este edificio, que alberga 18 apartamentos protegidos destinados al alquiler especial para jóvenes menores de 35 años cuyos ingresos no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Amueblados, con cocina y un precio de 292 euros al mes

Los alojamientos se entregarán amueblados y equipados con cocina, electrodomésticos básicos e instalaciones de climatización, permitiendo a sus adjudicatarios acceder a un hogar, listo para empezar a vivir. La renta media se situará en torno a los 292 euros mensuales, variando en función de la superficie de cada apartamento.

El edificio dispone de dos plantas más un ático retranqueado y cuenta con locales en planta baja destinados a servicios comunes. De los 18 apartamentos, seis se ubican en planta baja, ocho en la primera planta y los cuatro restantes en la segunda planta o ático. Todos los alojamientos disponen de un dormitorio y presentan superficies útiles comprendidas entre los 25 y los 58 metros cuadrados. Además, seis de ellos han sido diseñados específicamente para personas con movilidad reducida, incorporando todas las condiciones de accesibilidad necesarias para garantizar un uso autónomo y seguro.

Para la Consejería de Vivienda supone devolver a la ciudad un edificio de gran valor patrimonial y social, demostrando que la rehabilitación urbana puede convertirse también en una herramienta para favorecer la emancipación juvenil y revitalizar los centros históricos.

La Junta de Andalucía impulsa 27 actuaciones para construir 8.663 viviendas

Esta actuación forma parte del plan del Gobierno andaluz para reforzar su política de acceso a un hogar asequible para los jóvenes mediante el impulso de nuevas promociones protegidas y la recuperación de edificios en desuso para destinarlos al alquiler. Desde 2019, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha puesto en marcha 27 actuaciones en toda Andalucía que permitirán promover la construcción de 8.663 viviendas, de las que 5.140 serán protegidas, combinando nuevas promociones, desarrollos urbanísticos y actuaciones sobre suelos públicos.

Esta promoción es "un claro ejemplo de las políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno para ofrecer oportunidades a los jóvenes andaluces. Una generación que cada vez se ve más obligada a retrasar su emancipación y que necesita viviendas asequibles para poder independizarse".

La consejera ha subrayado que esta actuación responde a una estrategia global para incrementar la oferta residencial protegida y atender una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. "Estamos movilizando todos los instrumentos a nuestro alcance para aumentar la oferta de vivienda protegida y ofrecer nuevas oportunidades de acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y a las familias que más lo necesitan", ha señalado Rocío Díaz.