Lagoom Living defiende que los 152 alojamientos previstos en Sevilla Este "serán transitorios y no turísticos"

La promotora malaqueña Lagoom Living defiende que no habrá apartamentos turísticos en su macroproyecto de vivienda protegida ubicado en Sevilla Este, en la parcela ubicada junto al Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes. La empresa manifiesta que, tal como se presentó, el desarrollo residencial contempla 691 alojamientos VPO destinados a alquiler asequible y 152 alojamientos transitorios. Por tanto, prometen que los alojamientos transitorios no serán turísticos ni estos estarán incluidos aparte.

Como informó este periódico, la Gerencia de Urbanismo está tramitando un expediente para conceder la calificación ambiental solicitada por Distrito Z Re Developent SB III S.L para "la actividad de apartamentos turísticos", cuyo representante es el cofundador y CEO de la promotora malagueña Lagoom Living, encargada de impulsar el proyecto. Sin embargo, Lagoom Living sostiene que, a pesar de que se solicita luz verde para esa actividad, la documentación del proyecto utiliza la categoría administrativa de "apartamentos turísticos" porque actualmente no existe una categoría específica en el plan general de Sevilla para los alojamientos de carácter transitorio. Esta clasificación administrativa es, por tanto, una cuestión vinculada exclusivamente al procedimiento de tramitación y no al uso o destino que Lagoom Living ha previsto para estos alojamientos.

Lagoom Living transmite a El Correo de Andalucía que el destino del proyecto está definido desde el inicio: se trata de alojamientos transitorios y no turísticos, destinados a personas que necesiten una solución habitacional temporal por circunstancias laborales o personales, durante un periodo máximo de un año.

"Tal y como Lagoom Living se comprometió desde el inicio del proyecto, la empresa mantiene su firme apuesta por desarrollar soluciones habitacionales para Sevilla y los sevillanos, contribuyendo a ampliar la oferta de vivienda destinada a alquiler asequible y ofreciendo alternativas de alojamiento temporal para quienes las necesiten", añaden desde la promotora. Así, el proyecto tendrá en total 691 alojamientos VPO destinados a alquiler asequible y 152 alojamientos transitorios para personas que necesiten disponer de un alojamiento durante un periodo limitado, con una duración máxima prevista de un año.